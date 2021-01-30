基隆東信路民宅竄大火 警消衝進火場驚見一具焦屍。（吳康瑋攝）

基隆東信路民宅竄大火 警消衝進火場驚見一具焦屍。（吳康瑋攝）

基隆市東信路民宅晚間9點多驚傳大火，現場火舌異常猛烈，仍在向上延燒，並傳出爆裂聲響，目前1到4樓都已陷入火海，消防第一大隊已搶救中，搜救人員進入於2樓往3樓樓梯間，發現一具焦屍，死者為為45年次的賴姓男子。

基隆住宅火勢猛烈 現場爆炸聲不斷 樓梯間驚見焦屍(圖/取自我是基隆人臉書)

消防人員表示，東信路一棟公寓，1樓是炸物店面，起火原因仍待確認，身亡的賴姓男子現年65歲，有輕微中風，消防局目前出動30輛各式車輛、人員70人，同棟居民多已疏散，現場仍在灌救。

(中時新聞網)