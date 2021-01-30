基隆住宅火勢猛烈 現場爆炸聲不斷 樓梯間驚見焦屍 22:102021/01/30 中時新聞網 黃瀞儀 、中時、 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆東信路民宅竄大火 警消衝進火場驚見一具焦屍。（吳康瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆東信路民宅竄大火 警消衝進火場驚見一具焦屍。（吳康瑋攝） 基隆東信路民宅竄大火 警消衝進火場驚見一具焦屍。（吳康瑋攝） 基隆市東信路民宅晚間9點多驚傳大火，現場火舌異常猛烈，仍在向上延燒，並傳出爆裂聲響，目前1到4樓都已陷入火海，消防第一大隊已搶救中，搜救人員進入於2樓往3樓樓梯間，發現一具焦屍，死者為為45年次的賴姓男子。 基隆住宅火勢猛烈 現場爆炸聲不斷 樓梯間驚見焦屍(圖/取自我是基隆人臉書) 消防人員表示，東信路一棟公寓，1樓是炸物店面，起火原因仍待確認，身亡的賴姓男子現年65歲，有輕微中風，消防局目前出動30輛各式車輛、人員70人，同棟居民多已疏散，現場仍在灌救。 鹿港電器回收場大火 濃煙竄天幸無人受困受傷 林園工業區聯成化工廠房大火 濃煙竄空染紅天際 (中時新聞網) #火勢 #現場 #爆炸聲 #樓梯間 #焦屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張柏芝唱跳手腳不協調 現場反應一面倒她崩潰吐心聲 16:072021/01/29 娛樂 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 22:592021/01/29 社會 房間驚見像蛆又像老鼠生物 男曝影片：噁心蠕動差點吐 23:192021/01/30 國際 桃園機場旁空地雜草失火 黑煙直竄天際蔓延機場跑道 11:452021/01/30 社會 神秘客指定4樓紅色門 外送員曝樓梯照 網喊好毛 12:462021/01/30 生活 朴敏英私照外流 飄逸長裙轉身驚見整片纖腰裸背超火辣 12:002021/01/30 名人 送餐被罵垃圾還遭毆打 林口男餓到受不了見警躲屋內被送辦 13:482021/01/29 社會 新北永和傳天然氣外洩 民眾目擊火光從地面竄出 現場封鎖警戒 23:392021/01/29 社會 奇萊山拍紀念照！驚見「橘衣小人」斷崖浮空入鏡 她一看噴淚：是我兒子 08:022021/01/29 社會 《和平歸來》開拍 劇組到桃醫現場取景 11:592021/01/29 娛樂 聯成化科林園廠火警 晚間近11時撲滅 03:382021/01/30 社會 社會熱門新聞 公公做泡麵蒸蛋讓媳婦險吐出 料理照瘋傳：上面全是蛆？ - 社會 水電工施工中照片瘋傳 網腳底發麻驚呼：用生命賺錢 - 社會 紙箱害女大生慘遭砂石車輾斃？民眾：騎槽化線問題才大 - 社會 - 旺報 上班族女突收10萬稅單 意外揭身世之謎：竟是富家千金 - 社會 伴郎喝醉上錯床 聽呻吟聲驚：不小心騎到朋友妻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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