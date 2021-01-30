26歲女歌手陳芳語當年以一首《愛你》打出知名度，2018年更受邀參加大陸選秀節目《創造101》，能歌能舞的堅強實力深獲粉絲肯定。只是她日前受邀上網紅直播節目，卻驚爆當年參加實境秀的沒人權黑幕，不僅手機被沒收，還有女選手的換衣過程被播出。

陳芳語透露當年公司鼓勵下，決定參加節目《創造101》，希望能打進大陸市場。她回憶當時被製作單位安排4個女生住在一間房，卻相當沒有人權，製作單位不僅以專心錄製節目的理由，沒收她們手機，若有急事想連絡家人，還得另外提出申請。

不過最讓陳芳語生氣的是，她們房間竟然還安裝了24小時監控的攝影機，這樣換衣服該怎辦呢？製作單位則說，要她們進廁所換。陳芳語坦言因為不想被看到，所以曾經拿帽子把攝影機遮起來，但卻因此惹怒製作單位，在開會時被大罵。但爭吵後的一個禮拜，陳芳語就發現有位18歲女選手的換衣過程被放在節目中播出，還可以看到女選手的Bra，讓個性正義的她簡直氣炸了。

陳芳語坦言在錄製節目的那段時間，內心充滿焦慮，還大爆《創造101》暗黑內幕，「只要妳不聽話，就把妳(鏡頭)全部剪掉。」陳芳語說先前有很多人問她為什麼會被淘汰或沒鏡頭？她坦言因為自己在製作單位的眼中比較叛逆，意見比較多。

陳芳語這段訪問內容，也在大陸、台灣兩地引發熱議，有台灣網友認為「超喜歡她，真性情又懂得為自己爭取權益」、「難怪後面突然不見，就說被淘汰了，原來是因為得罪製作單位」、「24小時錄影真的扯」，而大陸網友則是氣炸直呼：「所以人不紅是有道理！」

(中時新聞網)