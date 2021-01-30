總獎金150萬美元（約新台幣4135萬）BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽四強賽，台將壓軸登場的「一哥」周天成，以16比21、9比21不敵丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），與王子維雙雙止步四強。

周天成在年終賽小組賽前兩戰勝出，提前取得四強門票，小組賽最終戰雖不敵安賽龍，仍以2勝1負、分組第二晉級四強，經過抽籤後，四強再度碰上安賽龍，雙方今天展開生涯第15度交手。

過去雙方14度交手，周天成以2勝12負的對戰暫居下風，且近期是吞下3連敗的狀態。

首局周天成幾乎都處於落後劣勢，儘管一度反超，但領先優勢很快就被安賽龍要回，以17比21讓出。次局小天更是一路被對手壓著打，最終抗敵45分鐘，以直落二吞敗。

在王子維、周天成接連敗給丹麥安東森、安賽龍，雙雙止步四強，本屆年終賽男單決賽將上演「丹麥內戰」。

而明天各組最終戰賽程也出爐，唯一男雙代表「麟洋配」王齊麟／李洋約在台灣時間下午3點迎戰世界排名第2的印尼組合阿山／塞提阿萬；緊接著台灣羽球「世界球后」戴資穎接續登場，將碰上西班牙女將馬琳，尋求生涯第3冠。

(中時 )