總獎金150萬美元（約新台幣4135萬）BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽四強賽，台將壓軸登場的「一哥」周天成，以16比21、9比21不敵丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），與王子維雙雙止步四強。
周天成在年終賽小組賽前兩戰勝出，提前取得四強門票，小組賽最終戰雖不敵安賽龍，仍以2勝1負、分組第二晉級四強，經過抽籤後，四強再度碰上安賽龍，雙方今天展開生涯第15度交手。
過去雙方14度交手，周天成以2勝12負的對戰暫居下風，且近期是吞下3連敗的狀態。
首局周天成幾乎都處於落後劣勢，儘管一度反超，但領先優勢很快就被安賽龍要回，以17比21讓出。次局小天更是一路被對手壓著打，最終抗敵45分鐘，以直落二吞敗。
在王子維、周天成接連敗給丹麥安東森、安賽龍，雙雙止步四強，本屆年終賽男單決賽將上演「丹麥內戰」。
而明天各組最終戰賽程也出爐，唯一男雙代表「麟洋配」王齊麟／李洋約在台灣時間下午3點迎戰世界排名第2的印尼組合阿山／塞提阿萬；緊接著台灣羽球「世界球后」戴資穎接續登場，將碰上西班牙女將馬琳，尋求生涯第3冠。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。