國務院發言人普萊斯(Ned Price)日前以「台灣民選代表」稱呼蔡英文總統，引起外界擔憂拜登政府對台政策從川普時期的做法大幅後退。對此名經紀人夏春湧直言，一個國家的政府，老是希望別人肯定，其實很悲哀，但民進黨一直都是靠著美國施捨過日子，而他也希望蔡政府能夠知足，因為再囉嗦的話，可能連「表」都「代」不成了。

夏春湧29日在臉書上表示，其實美國國務院說的沒有錯，蔡政府確實是「民選代表」，並指民進黨人聽了心裡很不痛快，因為離他們的獨立建國，夏春湧還以去菜市場買豬耳朵，結果老闆給了你豬頭皮，雖然心裡很不爽可是又得罪不起這個老闆，不管愛不愛吃都要收下的情境來比喻。

夏春湧認為，一個國家的政府老是希望別人的肯定，說起來有點悲哀，可是民進黨一路下來就是靠美國的施捨在過日子，老大愛怎麼說民進黨政府也只能吞下，因為只要美國插手這個國家一定分裂，「就算你不想分美國也會幫你分，否則他的武器賣給誰？」

夏春湧指出，選前川普給台灣畫了一個大餅，民進黨信以為真，結果後來當選的是拜登，蔡政府還變成了「民選代表」，用如喪考妣都無法形容，並指指有蔡政府會相信美國會了自身利益放棄中國大陸。夏春湧更直言，拜登一定會和大陸方面談判，全世界都相信，這就是國際現實，一直以來都是如此。

夏春湧還說，其實蔡英文政府不必太在意是不是「民選代表」，起碼比香港好一點，只怕台灣政府有一天變成「官派代表」，蔡英文政府就不只是如喪考妣，「大概連考妣都找不到了！」，他認為蔡政府應該要知足，最起碼現在還能「代表」，再囉嗦大概連「表」都「代」不成了。

其實美國國務院說的沒有錯 蔡英文政府確實是“ 民選代表... 由夏春湧發佈於 2021年1月28日 星期四

(中時新聞網)