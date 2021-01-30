各個行業都有其危險、與辛酸的地方，不說很多人不會知道，一名網友在網路上分享一張照片，是一名水電工正在工作中的模樣，只見水電工站在A字梯上面作業，但是樓梯放置地點實在危險，光看照片就讓人腳底發麻，許多網友看了直呼「最勇敢的真男人」。

水電工施工中照片瘋傳 網腳底發麻驚呼：用生命賺錢（圖片取自／爆廢1公社）

網友在臉書社團「爆廢1公社」發文並附上一張照片，標註「要怎麼形容好」，只見一名水電工師傅站在A字梯工作，不過A字梯的位置放在樓層之間的樓梯，一邊更是卡在第二層樓的防護玻璃上，剛剛好的「平衡」，不禁捏把冷汗，如果一個不小心恐怕就會摔落。

「如履薄冰」的工作方式，讓許多網友相當欽佩，認為水電工為了賺錢，實在相當辛苦，「很像在表演特技」、「我想知道怎麼下來跟上去的」、「給我一個支點，我能舉起整個地球」、「賺錢有數，生命要顧」、「用生命在賺錢」。

其實水電工的技能不簡單，屬於技術性職業，一開始分為水匠與電匠兩種，不過現今已經合併，也就是俗稱的水電工，先前有網友討論過水電工收入，不少老師傅感嘆，「現在年輕人都不願做這行，認為太辛苦」，但如果做出品質，有固定客源，月入10萬沒有問題；也有內行透露，水電工要自己開業才賺，年薪可達1百萬至5百萬，假如給人請，薪水大約落在「學徒/粗工1000~1500/天；技術工1500~2500/天；師傅工2500~3500/天」。

(中時新聞網)