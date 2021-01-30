電玩零售商GameStop引爆的多空大亂鬥重創美股，道瓊指數29日狂瀉逾600點，三大指數創3個月來最慘單周表現。散戶軋空大戶的戲碼，料仍是本周觀盤重點，投資人也將聚焦亞馬遜等大咖財報，以及華府討論紓困案的進度。

美國散戶在網路論壇串連與專門放空的避險基金對作，拉抬被打入冷宮的GameStop、戲院業者AMC等低價股。多空激戰引發熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）出手，對散戶追捧的飆股設限，只准賣不准買，GameStop上周四因此暴跌44％，收低在193.60美元，上周一度飆上483美元的高點。

但周五羅賓漢立場轉彎放寬限制，買盤再度湧進GameStop，當天收盤暴漲68％，全周漲幅被推高達400％。

散戶軋爆空頭大戶的戲碼導致上周美股動盪，這股軋空熱潮是否延續到本周，料是市場頭號關注焦點。然券商Wedbush Securities執行董事馬索卡（Steve Massocca）認為這是單一事件，不會成為常態，畢竟沒有那麼多可以大肆軋空的標的。

除此之外，本周的大事尚有電商龍頭亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等重量級企業發布財報，還有1月非農就業報告出爐。而華府討論拜登政府紓困案的進展，料也是投資人聚焦重點。

根據數據供應商路孚特（Refinitiv）資料，迄至29日發布財報的184家標普企業，84.2％優於分析師預期，勝過過去四季的平均值75.5％。

上周五道瓊指數終場跌2.03％，摜破3萬點關卡收在29,982.62點。標普500及那斯達克指數，則分別收跌1.93％和2％。

三大指數周線也是全黑，道指、標指與那指各跌3.28％、3.31％及3.49％，皆寫下2020年10月底以來最大單周跌幅。美股同時收月線則是漲跌互見，道指與標指各跌2.04％、1.12％，那指漲1.42％。

(工商 )