部立桃園醫院爆發疫情後，「平鎮某醫院」成為第2間出現確診者的醫院，引發軒然大波，對此被指為平鎮某醫院的桃園聯新國際醫院今天(30日)發出六點聲明回應，強調安全無虞，請民眾安心就醫。

針對「平鎮某醫院」的說法，聯新醫院對此表示，目前醫院作業一切如常，住院滿床。並未接獲指揮中心與衛生局要求改變作業的指示，下周的門診、健檢與手術一切照常。

聯新醫院聲明如下：

Q1.外傳你們醫院跟部桃一樣有院內感染是真的嗎？

A1. 本院與部桃狀況完全不同，我們醫院沒有任何同仁得到病毒感染，部桃是因為有醫護人員確診而發生院內感染，我們完全沒有發生醫護人員被確診的院內感染的情事。目前院內作業一切如常!

Q2.請問為什麼我會被通知居家隔離? 聽說是因為去你們醫院看診後就被隔離?

A2.中央疫情指揮中心23日起決定擴大居家隔離，所以匡列有直接或間接接觸部桃病患足跡疑慮至桃園各大醫療機構採檢，各醫院都有病人被通知，非本院特殊。外傳到本院就診就會被匡列居隔，絶非事實。本院被通知居隔病人不到就診人數的0.2%，而且26日以後全桃園就不再增加匡列需居隔的市民了。

Q3:聽說你們醫院有醫護人員被隔離是真的嗎？

A3:同一般社區居民一樣，因為有部桃直接或間接接觸史的人就會被匡列，而只是這些人剛好在醫院或公司行號上班，本院並非特例。而且本院同仁被匡列到的人數非常少。

Q4.請問你們醫院的醫療作業是否正常運作(包含門診、住診、急診、檢查、手術、健檢、透析、復健)？

A4.除了部桃專案的民眾需至急診A區看『部桃專案特別門診』外(此專案人數目前極少)，其他各項作業之服務能量完全一切如常，同桃市各醫院並無兩樣。

Q5 媒體上說的有院內感染的醫院是不是你們醫院？

A5 不是，目前全台只有部桃屬於院內感染。

Q6請問現在醫院是安全的嗎？

A6 依照衛生局的檢測，目前全桃園的醫院(包含本院)都是完全安全的。

(中時新聞網)