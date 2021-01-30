部桃群聚感染擴大，指揮中心今公布新增4本土案例，為確診護理師(案863)的同住家人及案889的就醫接觸者。其中案863護理師一家7口已有6人染疫，而指揮中心今也公布案863病毒序列初步比對結果，和部桃群聚染疫的9人病毒株一致，為主流病毒D614G帶有L452R病毒變異。

目前部桃群聚感染已擴大至19人染疫，指揮中心日前表示在部桃群聚個案中有一半個案同時發現L452R、D614G，2個位點的變異，是國內首見；指揮中心發言人莊人祥今表示，指揮中心進一步比對案863護理師病毒株，案863僅部分片段定序成功，發現比對該基因片段結果與部桃群聚一致。

指揮中心今公布4例本土確診，為護理師案863的婆婆、女兒和公公，案907、909、910分別為護理師的80多歲婆婆、20多歲女兒及80多歲公公，均在1月18日接受採檢，檢驗陰性後居家隔離，29日再度採檢後，一家7口剩下的4人中，有3人確診，只剩下輔導老師案864的姐姐為陰性。

而案907為案863的 婆婆，已在昨晚死亡，指揮官陳時中表示，案907患有多重疾病，包括慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等，28日開始食慾不振、倦怠、發燒，29日咳嗽、呼吸困難，就醫後確診，昨晚簽署DNR，11點58分死亡。

(中時新聞網)