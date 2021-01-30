衛福部立桃園醫院爆發群聚感染多日，至今已有19名相關人士確診，如今病毒更傳至第二家「平鎮某醫院」，引發熱議。對於指揮中心為何仍隱瞞感染醫院名稱，經常針貶時事的藥師林士峰分析後感嘆，這是老問題了，雖然答案稍微查一下就呼之欲出，但這樣做真的有比較不恐慌嗎？他也拋出4大疑點反問指揮中心。

台灣今日新增4例本土案例，且傳出桃園有第二家醫院爆出院內感染，其中案908是被感染源不明的案889感染，而兩人是在平鎮某醫院的候診區有過接觸，指揮中心回應承認，有第二家院內感染，但目前不打算公開醫院名稱。

而據最新疫情政策動態顯示，案889於18日、23日到過平鎮某醫院，目前已匡列了242人，均為病患及陪病者，接下來還會擴大匡列，而這2天該院的上午門診病患、陪病者，以及相關的醫護都會進行居家隔離及期滿採檢。

對於指揮中心做法，藥師林士峰30日在臉書發文直言，雖然名稱答案稍微ㄧ查就呼之欲出，但是他有幾個疑問想問指揮中心，第一「不公佈醫院名稱，真的有比較不恐慌嗎？」。第二，自己也很好奇「平鎮某醫院」到底有沒有下封口令、該院是否有準備好「分艙分流輪調」避免擴大感染情勢？

藥師林士峰。(圖/翻攝自 林士峰臉書)

第三，在該院上班的醫護人員，是否自己都已經知道自己風險上升，有沒有向台北取經？第四，除了感染醫院，全台醫事人員防疫津貼有多少、多久會發放？是透過發給醫院，造冊，之後才分別發放給醫事人員？又是另一個不透明的政策。

目前我們國家對於前線的醫事人員防疫津貼發放辦法 是透過發給醫院，造冊，之後才分別發放給醫事人員。 我想，這個制度對於前線的醫事人員來說，又是另一個不透明的政策，大家可能知道會有防疫津貼，但是有多少？多久會發放？卻不一定會知道 政策立意... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月30日 星期六

還是老問題了，雖然答案稍微ㄧ查就呼之欲出 可是你們這樣不公佈醫院名稱，真的有比較不恐慌嗎？ 我也很好奇平鎮某醫院到底有沒有下封口令，該院是否有準備好「分艙分流輪調」避免擴大感染情勢。 在那邊上班的醫護人員，是否自己都已經知道自己風險上... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月30日 星期六

(中時新聞網)