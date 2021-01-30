性感網美安希是JKF女郎之一，擁有超豐滿上圍，經常大方曬出各種大尺度美照，還喜歡cosplay美艷動漫角色，光是個人IG就超過116萬粉絲，每每更新動態都引起討論；日前她PO出一段穿著比基尼，在路邊烤香腸看起來模糊的影片，大票男粉簡直快暴動，興奮喊話「震得我好暈啊」。

安希從不吝嗇展現她超火辣身材，不久前在IG上傳一段影片，畫面中她只穿著布料稀少的比基尼，下半身則是超短熱褲，面對鏡頭認真地「烤香腸」，她也笑說，「突然被叫去烤香腸」，並標記「jkf女郎」；當天疑似是JKF有活動，從安希胸口也能看到有JKF貼紙，不少性感網美也在底下留言，「我要兩條（香腸）」、「可愛死了」。

日前安希PO出一段穿著比基尼，在路邊烤香腸看起來模糊的影片，大票男粉簡直快暴動，興奮喊話「震得我好暈啊」。(圖/ 摘自安希IG)

而最近動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》爆紅，安希也扮起天竺鼠車車，用超兇車頭燈呈現可愛的天竺鼠車車。(圖/ 摘自安希IG)

許多男粉絲看完影片都超激動，紛紛嗨喊「老闆娘，這裡要一條」、「沒吃到啊」、「好想吃啊」、「烤給我吃」、「排隊人潮波濤洶湧」、「我要吃十根」、「好香」、「太性感了吧」、「買香腸的人應該沒有比看妳的人多吧」、「胸部燙到會很痛的感覺」。

而最近動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》爆紅，安希也扮起天竺鼠車車，用超兇車頭燈呈現可愛的天竺鼠車車，她也笑說「最新款天竺鼠大車車，朋友敲碗一直叫我拍，但拍完感覺有點像羊」；而粉絲眼睛都不知道該看哪裡，紛紛喊想上車，「跟上潮流了」、「想上車」、「看著看著就暈車了」、「這才是大人在看的車車」。

(中時新聞網)