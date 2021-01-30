中國境內近日傳出多起食物驗出新冠病毒陽性的狀況，繼先前的櫻桃後，現在山東的「奶棗」也中鏢，許多涉疫奶棗也早已透過網購方式，流入中國其他省分，中國網友不禁傻眼直呼：「到底還有什麼能吃

？」

根據《新浪新聞》報導，近日，山東省棗莊市疫情防控指揮部通報，「山東久旭生物科技有限公司」部分進口乳清粉及奶棗產品核酸檢測結果呈陽性。截至目前，已有多地通報涉疫奶棗流入情況及產品後續下落，包含貴州、浙江、山西、山東、江蘇等地都陸續追蹤產品後續下落，及接觸過產品的人員，目前正在排查使用、流通情況。

另據中國《環球網》報導，官方提醒民眾「近期內不購買、食用山東久旭生物科技有限公司所生產的奶棗產品」，若已經購買的民眾，凡是1月5日後買的奶棗，未食用的要「就地封存」，並通報相關單位，交由疾控部門人員處置。另外，接觸過「陽性奶棗」的人員，也必須集中隔離14天，及接受3次核酸檢測。

接連許多食物都驗出陽性反應，中國網友紛紛留言表示，「現在還有什麼可以吃？」、「最怕的就是網絡購買來的，很難溯源」、「前幾天還想買點來著，幸好沒買」、「感覺現在新冠病毒無處不在了」。

(中時新聞網)