台灣半導體龍頭台積電赴美國亞利桑那州蓋一座12吋晶圓廠，預計2024年上半年開始生產5奈米製程產品，成為美國首座先進製程晶圓廠。對此，有易經命理師算掛後表示，台積電赴美設廠，台灣可能要小心了，因為等同對美國開了「一道後門」，3年後對美國而言，台積電，或許就沒那麼重要了。

台積電赴美設廠 命理師一算喊：恐有大事發生。(圖/翻攝自 高煜霖 臉書粉專)

台積電赴美設廠計畫已獲投審會核准，預計今年於美國亞利桑那州動工興建一座5奈米12吋晶圓廠，2024年開始量產。業界傳出，台積電已對此展開內部罕見的大規模徵才計畫，預計由台灣徵求有意願赴美國廠工作的員工800～1,000人，將超過去年規模，且開出本薪加倍（需簽約4年）、住房與汽車補助等優渥條件作為配套。

但對於台積電赴美舉動，易經老師高煜霖30日透過臉書發文曝光他29日卜卦後的最新結果，得到本卦「離為火」，卦意「依附」，外卦「地火明夷」，卦意「日落地中」；另一個卦，取到「留連」，卦意「凡事拖延」。本卦意指，內心務實面，原來想要的；外卦意指，外形顯像，做給別人看的。

他直言，赴美設廠等同開了一處後門，當幾年後，確定量產了，小心被丟包，他表示，別忘了，美國有英特爾(intel)，若經過2、3年的重整，美國的半導體人才養精蓄銳，決不是問題，難保不會再起；加上ASML等設備商，對美國政策配合度又高，對美國而言，台積電，或許就沒那麼重要了。

(中時新聞網)