桃園醫院群聚增4例，累計19人確診。但是案908男子於1月23日陪媽媽在桃園另一家醫院就醫時，和案889在同一候診室共處26分鐘時被傳染。疫情指揮中心發言人莊人祥證實，此為今年第2起院內感染事件。媒體人吳子嘉表示，平鎮某醫院的確診案例，應該就是院內感染，可能不是一位，應該是更多位，這才可怕？到底怎麼感染的，可能戴口罩，在拿下來時，手會碰到口罩外面，可能因此接觸到病毒。

宅神朱學恒今天找來資深媒體人黃暐瀚及吳子嘉當來賓，自嘲「遠古神器三本柱，歷經多年重新出土」。

朱學恒在臉書直播時表示，今天台灣出現的4例確診，是過去沒看過的案例，是平鎮某醫院，在候診間26分鐘，就被傳染了，顯然跟之前知道的傳染模式都不一樣；以前是認為插管或是被痰噴到身上才容易被感染，這個案例則是間接接觸，在候診間26分鐘就被傳染了。

黃暐瀚認為，這個感染案例讓大家嚇到，不過，在候診間有戴口罩，怎麼會感染呢？勿忘眼、口、鼻，可能在診間等的時候，前面那個人是有感染的，後面的人可能摸了那人接觸過的東西，再去摸眼、口、鼻而感染。

吳子嘉則點出，他當過康寧醫院的執行長，平鎮某醫院4人會被感染的可能性有幾個，比如觸摸，像我們現在戴口罩，拿下來時，手會碰到口罩外面，有可能因此接觸到病毒。但在候診間26分鐘感染，這個講法有點不合邏輯，若在診間26分鐘就被感染，不可能只有一個人感染，像塑膠椅，病毒就可存活4天。在桃園某醫院的診間26分鐘就感染，應該就是院內感染。他擔心的可能不是一位，應該是更多位，這才可怕！指揮中心有沒有匡列相關有可能接觸的人？黃暐瀚表示，有啊，200多個。

(中時新聞網)