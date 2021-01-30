這隻像蟲又像老鼠的生物，究竟是什麼東西？泰國一名男子，在自己房間發現「半鼠半蟲」的不知名生物，由於外觀非常噁心，不斷蠕動向前爬行的樣子，更讓男子全身起雞皮疙瘩，不禁錄下詭異生物影片，上傳問大家這「外星生物」到底是什麼。

AYO I WENT TO A PUBLIC BATHROOM WTF ARE THESE ON THE GROUND?,??? c vcc????? pic.twitter.com/gUvyoKBgbO — daine (@notdaine) January 2, 2021

來自泰國的一名男子桑諾伊（Thawiwat Sangnoi），日前在房間看見數隻奇怪生物，看起來像一隻肥大的蛆，全身黏踢踢，外觀沒有腳也看不到眼睛，且身體後方還長出一條極像老鼠尾巴，在地上慢慢爬行，桑諾伊錄下影片，並標註「我不知道這個噁心的東西是什麼，看起來像個外星生物」。

鼠尾蛆在水中的模樣(圖/達志影像)

恐怖影片掀起網友熱議，不少人認出這是鼠尾蛆（Rat-tailed maggots），是食蚜蠅科管蚜蠅的幼蟲，其中最好辨認的特徵，就是鼠尾狀的呼吸虹管，位於身體後方的氣孔，功能就好像浮潛時，用來呼吸的呼吸管作用，讓幼蟲在潛泳時，仍能呼吸到空氣。

鼠尾蛆靠腐敗的動植物為食，常出現在污水池或化糞池。一般來說，有業者會當成魚餌飼養，且受到許多冰釣愛好者歡迎；至於人類有無感染風險，雖然機率極低，不過仍有因為鼠尾蛆，導致人類腸道蠅蛆病的病例發生，目前僅於非洲、印度等衛生環境較差的地區出現過。

(中時新聞網)