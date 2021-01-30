在感情中，多數人最怕的就是對方態度曖昧，總是忽冷忽熱，讓人摸不著頭緒，不過要是遇上以下4星座，千萬不要沮喪，他們的忽冷忽熱不是因為討厭對方，而是因為太愛吃醋，控制不了自己。

獅子座：

許多人對於愛情的容忍度很高，但性格高傲強勢的獅子座卻是眼裡容不下一粒沙子，只要對方與別人過從甚密，獅子座絕對不能容忍，不僅會崩潰抓狂，還會吃醋吃到停不下來。

巨蟹座：

巨蟹座極度欠缺安全感，有時候對方什麼都沒做，巨蟹就會不斷腦補、胡思亂想，而沒有安全感不外乎是兩種原因，一種是不夠愛，另一種卻是太愛了，巨蟹則是屬於後者。正因為想得太多，才會若即若離，上一秒愛得難分難捨，下一秒又會因為沒有安全感，表現出冷漠和疏離。

金牛座：

看似寬容大度的金牛座在感情中不愛把話講開，而是喜歡獨自生悶氣，並且用忽冷忽熱來作為掩飾，這其實是他們吃醋的表現，只要你稍微哄一哄，他們就會氣消了。

雙子座：

雙子座的占有慾很強，特別愛吃醋，但是又覺得表現太明顯反而顯得自己小氣，就會出現忽冷忽熱、若即若離的表現，但其實他們會這麼做只不過是想要引起對方注意罷了。

(中時新聞網)