新光醫院前副院長黃芳彥因涉及扁家國務機要費洗錢案，逃亡美國12年，近日在車上輕生身亡，死因引發諸多揣測。資深媒體人馬西屏爆料，黃芳彥是他的球友，他居然在LINE轉傳了一個訊息給一個球友，疑暗示在寫回憶錄，可能會透露扁案，還有319槍擊案內幕。

馬西屏在《57爆新聞》節目中表示，1月14日，球友們覺得很奇怪，黃芳彥居然轉傳了一個訊息給他一個球友，訊息寫著「史，足矣！希望frankie（黃芳彥）能夠寫下回憶錄，把那些狗官一一點名叫陣，透露真相；大家拍手，偉渽！」他們認為黃芳彥轉傳這訊息是暗示，他已經在寫回憶錄。他的回憶錄若能寫成不得了，阿扁執政8年，不只扁案本身，所有阿扁執政8年那些官員們之間做的事情，還有319槍擊案，黃芳彥可能都知道一些內幕。

馬西屏指出，SARS期間所有的秘密，也在黃芳彥手裡。2003年和平醫院封院，現在大家正在吵和平醫院封院，是誰的功、誰的過，其實他認為台灣第一個無名英雄，就是黃芳彥。現在他往生，台灣人要感念，因是黃芳彥去跟當時的總統陳水扁講，和平醫院封院了，不行，不能只封個醫院，要有個出口，不然將來每個醫院，都把它封了怎麼辦？阿扁問該怎麼辦？黃芳彥說要有個出口，要設一個專責醫院，把和平醫院的人、染疫的，通通送到專責醫院。別的地方醫院染疫，也是往和平送。阿扁說哪個醫院願意啊，黃芳彥回「我負責」。黃芳彥發覺民間醫院沒一個肯做專責醫院，就找上國防部副部長、找到三軍總醫院院長，來研究哪個醫院可以做專責醫院，後來選擇國軍松山總醫院。

馬西屏認為，黃芳彥真的很直爽，當年他打球時就跟球友說，「我最近要去美國一趟，很久不會回來了，會想念大家」，所以大家以為他代保管鑽石，上衣裡有2億鑽石，大家也以為他走得很匆忙，其實他走得一點都不匆忙。他也認為黃芳彥是很體面的人，非常注重自己外觀，他有各式各樣的輕生方式，不需用這種方式，也不會跑到商場的停車場輕生，所以黃芳彥被輕生的可能性非常高。

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