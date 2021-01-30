中央疫情指揮中心30日公布新增4例本土確診，其中案908，曾於23日陪母親到「平鎮某醫院」就診，在門診的候診間，接觸到從桃園醫院出院的案889。針對指揮中心發言人莊人祥稱「平鎮某醫院」，媒體人羅友志指出，又在「平鎮某醫院」，不禁回酸：你就別怪人家叫你「台灣那位先生」。

莊人祥30日指出，案889從部桃出院後，曾到桃園平鎮某醫院就醫，雖然兩人沒有直接接觸、不過因為在醫院中感染，所以目前定調為院內感染，因此將擴大匡列18日、23日上午整天的門診病患、陪病者。

羅友志同日在臉書不滿說，「又來了，網路又在平鎮某醫院」，搞成這樣，你就別怪人叫你「台灣那位先生」公開透明很難嗎？

網友紛紛說，「這個政府...」、「那位先生，這個國家，那個總統。」、「一把火。」、「我實在不懂為何不透明，到底是在怕甚麼？」、「接下來又是不小心說溜嘴。」、「人家就是愛模糊，不要為難他了。」、「那位先生何時説溜嘴？」、「大家都知道哪一家了。」、「越是不公開越危險。」、「難啊！怕你們恐慌啊！」

還有人認為，「真的是無言，能不能公布，都他決定，難怪會傳染得更嚴重，他早公布，大家自然就會採取自我防範措施。」、「那位先生，誠實面對據實以告，很難嗎？防疫應該是靈活，隨時檢討，做調整，而不是一直堅持自己是對的！那位先生，什麼時候去找CoCo姐討拍？」

(中時新聞網)