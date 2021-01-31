當勞保被保險人發生職業傷害時，需要注意什麼？這個問題關乎你我勞動權益，不得不知！為解決民眾疑慮，勞動部勞動保險司特地彙整去（109）年最多人詢問有關職業災害保險（以下簡稱職災保險）的3個Q&A：

Q1、被保險人如果已領取勞保老年給付，仍可單獨加入職災保險？

A1、勞動部勞動保險司說明，民眾領取勞保老年給付後，重回職場工作，不論是受僱勞工或是自營作業者，都可以單獨加入職災保險；據統計，去年1月至10月全台已有37萬人單獨加保中。

Q2、在職場上不幸發生職業災害或是罹患職業病欲請領職災醫療給付，但是公司卻不願意給予任何協助，該怎麼辦？

A2、針對這個問題，勞動部勞動保險司指出，最常遇到的就是勞資雙方對於職災發生的認知不一，並拒絕為申請勞工蓋大小章，「其實是否屬於職災必須由勞保局認定，像是蓋大小章等公司流程只是用來佐證確實聘僱了該名員工且發生了這件事」，因此建議民眾如果遇到任職公司不願意協助蓋章證明，可自行向勞動部申請。

Q3、被保險人上下班、公出途中發生事故，該如何申請職災保險？

A3、據統計，上下班、公出途中發生事故的比例，約佔所有職災申請量的5成左右，一般來說，勞動部勞動保險司會依照個案實際情況予以認定，但是如果有違反法令的行為，諸如：酒駕、無照駕駛或是闖紅燈等，則不予認定。

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(中時新聞網)