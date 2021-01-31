自前（108）年至去（109）年底止，失能扶助險備受矚目、持續暢銷熱賣，針對失能扶助險過度保證、高度競爭的給付內容，恐危及壽險公司清償能力、造成「缺口」，金管會保險局日前舉行失能扶助險討論會議，力求補救以防患未然。據了解，最後拍板定案自今（110）年開始，從5項管理措施著手，並逐步擴及至其他險種，避免出現類似失能扶助險缺口的情形。

失扶險缺口最晚在114年底前提足

有關這5項管理措施，金管會保險局說明如下：

措施1、失能扶助險採行「逐張」保單檢視損益狀況及準備金適足性，要求各保險公司精算人員需依照當時定價逐一檢視實際損失率。

措施2、具體提出整體失能扶助險增提計畫，如果有未實現利益或是損失，則在114年底前提足準備金。

措施3、失能扶助險初期獲利不得列為盈餘之分配，需提列特別盈餘公積之數額。

措施4、各保險公司需依照自身資產負債管理能力，設定新保單銷售上限及預警機制。

措施5、各保險公司需每半年檢視保單損益及銷售狀況，並定期報到董事會。

金管會保險局強調，各保險公司精算人員需「逐張」檢視自身失能扶助險實際損失率及準備金適足性，「不得將所有保單混在一起計算」，除了仔細列出高損失率的保單進行後續管理外，失能扶助險如有缺口最晚要在114年底前提足，需特別留意。

(中時新聞網)