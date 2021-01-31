國內防疫有成，促成買房黃金時機再現，全國房市皆轟動火熱，鉅陞建設2020全年推案總銷高達200億，台北、桃園一路狂銷，更揮軍台中震撼各界，每一推案不但襲捲市場熱潮，創下超快速完銷記錄，更樹立品牌口碑、佳評如潮；整個2020年，可謂是鉅陞的「有感時代」。

以「台灣首發」、「有感建築」、「ALL IN ONE購屋一條龍服務」讓所有消費者瘋狂的鉅陞建設，打破傳統建築窠臼，站在自住客的實際需求深度思維，「不賣你貴，只為你想」，著實讓購屋者深深感受到自住建築的體貼用心，再加上超高坪效的極致規劃，都讓銷售成績各界有感；口號響亮，市場紛紛響應。

2020年鉅陞建設不但銷售佳績亮眼，更進一步邀請藝人溫昇豪擔任品牌形象大使，讓有感建築更具溫度與廣度，也在業界走出另一條更有深度的品牌內涵。

「英倫花園」專屬家徽，象徵英倫皇家城堡之盾旗印象。(圖/業者提供)

「河藍灣」會客交誼廳以日式低調奢華風格為裝修主軸，完美移植東京阿曼飯店素華美學。(圖/業者提供)

而隨著「河藍灣」、「英倫花園」陸續完工交屋，鉅陞建設的有感建築，也正式從口號變成實際展現；有感的完美落實，每一位已購客皆給予高度認同，在短短十週內便順利交屋完成，如此亮麗成果，再次讓業界驚豔不已。鉅陞建設也將此拍攝成「鉅陞無共款」MV，紀錄在打造有感建築時，所面臨到的困難與挑戰、及最後兌現所有對於客戶的承諾；告訴所有想成家的人，鉅陞真的「不一樣」。

「鉅陞無共款」MV，描述有感建築的實踐。(圖/業者提供)

在2021年，鉅陞建設有感熱浪仍將持續；台中預計連續推出三大個案，從有感購屋的貼心，提升到品質有感的入心，而大台北也將以今年的有感落實為基礎，在汐止首次以有感成屋直接銷售。

淡水輕軌＆家樂福。(圖/業者提供)

此外，鉅陞建設更將大舉跨足淡水，於下半年推出總銷六十億的矚目個案。慧眼淡水市政最核心，立地超珍稀的萬坪公園第一排，亦能享受水岸自然環境，擁抱家樂福商圈，更近距淡水輕軌行政中心站，以2865坪基地規模，以及一次到位的難得規格，蓄勢開啟不同的夢想生活，從建築規格到品質規劃，更將有感升級，令人十分期待。

(中時新聞網)