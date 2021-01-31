這2年接連發生弊案的康友、淘帝，共通點是簽證會計師都是同樣2位。《今周刊》整理2位會計師共同簽證的7家企業，分析這7家企業有沒有相同風險？

繼生技公司康友－KY去年8月爆發掏空公司、財報不實的事件後，童裝公司淘帝－KY也因疑涉做假帳與內線交易，主管及簽證會計師於今年1月中遭檢調約談調查，由於目前淘帝找不到願意簽證財報的會計師，正面臨著下市危機。

這兩家公司，除了都是國外企業來台首次上市的「KY股」外，另一共通點，就是兩家公司在事件爆發前的簽證財報會計師，均為施景彬與江明南。

二位身陷風暴的會計師，都有超過15年的從業經驗，施景彬更曾任勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長，同時也曾身兼數十家公司的簽證會計師，都是審閱過上百家企業的資深會計師。

經過《今周刊》整理，在康友案爆發之前，施景彬、江明南在2020年第二季，共同擔任六家上市櫃公司與一家興櫃公司的簽證會計師，包括年興、日電貿、台嘉碩、陞達科技、天鉞電、振樺電、華安等。經過兩起事件後，市場難免擔心，這兩位會計師共同簽證的其他公司，是否也有隱藏在財報之內的其他問題？

必須先了解的是，去年第三季，施景彬、江明南因為康友案，被金管會證券期貨局處以停業兩年的處罰，也就是說，第三季必須由其他會計師負責他們查核過的企業。

派出繼任會計師

第三季財報尚無變動

對企業來說，會計師不願意簽證財報與更換會計師事務所，往往都是表示對公司財報存有疑慮。例如康友、淘帝都在去年更換過會計師事務所。不過，扣除未揭露第三季財報的興櫃公司華安之外，不同於康友與淘帝，這六家公司並沒有更換會計師事務所，繼任會計師也沒有在第三季財報上更動報告的意見。

尤其是在經過更換會計師後，一般公司常見、容易被操縱的會計科目，如應收帳款、存貨等，確實也沒有明顯打消壞帳、呆滯品的數字更動。

舉最常發生問題的會計科目——應收帳款、備抵壞帳為例，備抵壞帳數字最大的年興，去年第二季備抵壞帳6890萬元，占應收帳款4.97％，在更換會計師的第三季財報中，公司備抵壞帳1.06億元，占應收帳款5.24％，與前期相去不遠，繼任會計師並沒有針對應收帳款提列更高比率的壞帳準備。

除了簽證會計師的意見外，第三方單位的評價也是值得參考的數據。根據《台灣經濟新報》的衡量標準——台灣企業信用風險指標（TCRI），這六家上市櫃公司去年第三季的評等全部都沒有調降，與第二季維持相同的評等。

所以不管是從會計師的查核報告，或是第三方評價來看，即使這六家公司去年第二季的簽證會計師是施景彬與江明南，企業的體質及營運似乎沒有太大的問題。

對此，《台灣經濟新報》信用評等部協理李冠皓解釋，近年來容易發生問題的企業都是KY股，因為企業總部設在海外，容易因為當地法規等問題，導致審計人員難以在查核過程中發現問題。所以相比之下，「非KY股」財報發生問題的機率相對較低。

《今周刊》第1258期

(中時新聞網)