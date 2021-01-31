即將迎接農曆春節，過年期間許多人會上彩券行買樂透、威力彩、刮刮樂等試手氣，這時最希望自己有財神爺相伴，幸運中獎。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下4個生肖在2月運勢非常旺，無論是財運、事業運都直線上升，有機會賺入大筆金錢，幸運到令人嫉妒！

2021新春發大財！命理師曝3生肖旺旺來靠這招

▍1.生肖龍

屬龍人下個月3日立春節氣後，將步入「食神制殺」吉運，信心百倍，事業大展宏圖，進步非常明顯。財運上會有令人欣喜的好消息到來，比如加薪、投資獲益。容易吸引到貴人，各方面的運氣都很好，可說是萬事如意。

▍2.生肖馬

屬馬人下個月3日立春節氣後，將步入「三合貴人」的吉運，好運到來，得主管的賞識，升職加薪，前途大好。賺錢比較輕鬆，賺得很多，荷包鼓鼓的。身心愉悅，人緣好，容易受到身邊人的關心，內心非常滿足。

▍3.生肖狗

下個月3日立春節氣後，屬狗人將步入「三合貴人」、「食神制殺」之吉運。財氣足，有天降大財的機遇，要好好把握，說不定會大發一筆。有貴人出現，事業得到強有力的支持，成功的機率大，好好努力容易有成果。不論在職者還是求職者都能有很好的機遇，可名利雙收。

▍4.生肖豬

下個月3日立春節氣後，屬豬人有「六合貴人」之吉運，到哪都有好人緣，貴人照命，喜事多多。做事有人幫，無比順利，有望達成心中夢想，工作上會有加薪的美事，做生意者財神爺光顧，會賺入大筆金錢。不管財運、事業運都紅紅火火，一切順利，真是太有福氣了。

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(中時新聞網)