娛樂8點半》43歲香港女星陳伶俐1996年曾參加港姐選拔，卻不幸落選，但這一步也為她開啟了進入演藝圈的大門，近年演出作品《談判專家》、《律政新人王II》等。她人美婚姻之路卻坎坷，第一段婚姻嫁給音樂人林敏驄，生了2子後離婚，9年前她再嫁新加坡隱形富豪劉頌銘，2年前她寫信給大兒子，感謝小孩贊成她再嫁，並發誓這輩子最大的任務就是要做好母親的職責。

陳伶俐19歲時參加香港小姐比賽，可惜成績不如理想，然她後來還是順利簽入無綫電視成為藝人，陸續主持了資訊節目《城市追擊》和算命節目《玄學天王》，但讓她人生反轉的是藉此機會認識了未來的丈夫、填詞人兼節目主持林敏驄。

陳伶俐有3個兒子。（圖／翻攝自brianna.0li IG）

大陳伶俐18歲的林敏驄是香港知名音樂填詞人，念書時和陳百強是同學，出道後作品有〈愛在深秋〉、〈跳舞街〉、〈幻影〉、〈花店〉等，和張學友、梅艷芳、譚詠麟、鍾鎮濤、劉德華等人都有合作，也曾演出電影《笑星撞地球》，曾和李美鳳有5年短命婚，1995年離婚，1997年他公開和陳伶俐交往，隔年兩人奉子成婚。

陳伶俐和林敏驄陸續生下2子，2008年卻閃電宣布結束10年婚姻，兩人一度因為小孩扶養權起爭執，最後和解，2009年林敏驄驚傳罹患驚恐症，八卦周刊報導，陳伶俐雪中送炭照顧前夫，不僅帶著兩個兒子花更多時間陪林敏驄，還為他尋遍名醫找偏方，兩人一度傳出有望復合，但當事人駁斥。

2012年陳伶俐要再婚時，林敏驄不僅沒酸言酸語，還真誠發文表示：「因為跟我一起過的都嫁得特別好，謝她多年來的忍受，衷心祝福陳伶俐Brianna生活幸福美滿，from my heart。」大讚前妻有情有義，

9年前媒體報導，陳伶俐梅開二度將和新加坡富豪胡嘉烈後人、被封「隱形富豪」的劉頌銘結婚，傳聞男方家族是賣煤油燈起家，企業版圖遍布大陸、新加坡、馬來西亞、印尼，身家至少數十億，而陳伶俐離婚後為了養家，做起代理名錶生意，因此和劉頌銘相識相戀，被知情人爆料已在國外註冊登記，二婚消息才曝光。

陳伶俐和劉頌銘育有一兒。（圖／翻攝自brianna.0li IG）

陳伶俐嫁入豪門後，傳聞她為了尊重夫家意見，不但開始少和朋友打麻將，也減少跟過去媒體朋友接觸，全力做好豪門媳婦，2014年她和劉頌銘生下一子，但她對和前夫所生的兩個兒子依舊十分關愛，大兒子林肯（Lincoln）在香港大學修讀工商管理學學士，2年前陳伶俐曬出兒子全是「5」以上高分的成績單，直說：「我真的感到欣慰...更感動得...流下淚來...（放心，這是開心的淚）」。

陳伶俐坦言，她22歲時不管世俗眼光堅持帶球結婚並將大兒子生下來，她跟自己說：「要為自己的任性，負上一世責任！一定要好好把你養育成人！」更強調：「就是這份任性，所以更努力工作...更拼命去生存～靠自己的一雙手，要做好母親的職責！」

陳伶俐發文感謝大兒子。（圖／翻攝自Brianna OLi臉書）

2010年陳伶俐說，大兒子主動跟她說可以找個人交往，希望媽媽去旅行有人陪，「都33歲了還沒有好好認真去玩過」，後來陳伶俐被劉頌銘求婚，她無助地問兒子該怎麼辦？沒想到大兒子舉雙手贊成，陳伶俐怕失去兩個兒子會內疚，大兒子則反說：「到時我們成家立業，只剩妳一個人，我們反而更內疚」。

如今陳伶俐不僅有了另一半，還有3個體貼善良的兒子，重拾幸福生活，網友也祝福說：「真是又乖又孝順！」、「聽完我都想哭，有兩個懂事的小孩」、「因為他，妳原本的青春给了他，因為他，鼓勵妳所以再次青春，最後更找到真正幸福」。

(中時新聞網)