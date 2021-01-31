上下班通勤時，不少人都傾向戴上耳機，在吵雜環境中為自己營造個人的空間；在疫情下，參與線上會議的頻率也比過去更高。針對有類似需求的朋友，應該都很想要尋找符合自己需求的耳機。而自2020年底蘋果不再隨iPhone搭送有線耳機（及充電器），且隨後三星便在Galaxy S21系列中跟進，讓不少人開始思考入手真無線耳機的可能性。如果你正在找尋合適的產品，三星剛推出的Galaxy Buds Pro將是超乎你期待的選擇之一。

三星今年隨著Galaxy S21系列一同發表的Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機，共有星魅紫、星魅黑、星魅銀三種顏色，採用霧面質感充電盒搭配鏡面拋光耳機的搭配。充電盒是方形搭配圓潤邊緣設計，盒身背面有USB-C充電孔（也可支援無線充電，可使用Galaxy系列手機的無線電力分享功能為耳機充電），充電時間盒身前方有充電指示燈。打開耳機盒蓋的話，當你將耳機置入時，也有耳機充電指示燈。Galaxy Buds Pro搭配充電盒可具備最長28小時電池續航力，具備充電5分鐘即可聽音樂1小時的特性。

Galaxy Buds Pro內附兩組尺寸不同的耳塞（含耳機上的共3組耳塞），並附有充電線。（黃慧雯攝）

Galaxy Buds Pro內側有印上左右（L/R）邊的字樣。（黃慧雯攝）

Galaxy Buds Pro充電孔位於盒子後方（底部有無線充電線圈，可透過無線充電方式為它充電）。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Buds Pro共有星魅紫、星魅黑、星魅銀三色，圖為「星魅紫」、「星魅銀」款式。（黃慧雯攝）

Galaxy Buds Pro需要搭配Galaxy Wearable app來使用。使用三星手機時，打開耳機盒蓋，手機就會偵測到並且給予配對提示。Galaxy Buds Pro耳機外緣有觸控區域，可以在使用者在ANC(主動降噪)、環境音模式切換。

Galaxy Buds Pro在Galaxy Wearable app中的相關設定畫面。（手機截圖）

Galaxy Buds Pro所支援的ANC是可調式，使用者可以在有需要之時（例如跑步時要聽到的環境音）聆聽到一些外在聲音，維持足夠的安全性。今年度，更是加入了語音偵測功能，當偵測到使用者在說話時，播放音樂的音量會自動降低，讓使用者可以更清楚聽到外界聲音，跟身邊的人自然對談而不需要摘下耳機。而當對話結束後，耳機又會恢復原本音樂播放的音量。實際使用上，對話開始後約一兩秒，語音偵測功能會可偵測到，體驗上滿靈敏的。

規格上，Galaxy Buds Pro是三星首款入耳式ANC主動式降噪耳機，搭載AKG調校11mm驅動單體、3麥克風，可提供立體聲音質表現與良好的通話體驗。升級IPX7防水等級。Galaxy Buds Pro透過3麥克風以及全新的抗風噪功能，可以減少風切聲，阻隔高達99%的外部噪音，提供更好的聆聽體驗與通話品質。

Galaxy Buds Pro搭配GalaxyS21系列使用(以及OneU3.1(含)以上軟體版本的手機和平板)，借助杜比頭部追蹤技術更能感受劇院級的3D環繞音場效果。Galaxy Buds Pro也是唯一支援全新 Auto Switch功能的Buds耳機。使用者如果是死忠星粉，在登録相同三星帳號行動裝置間・Galaxy Buds Pro可偵測使用者當下收聽音訊設備，並自動切換音訊播放。

音效上，對比Galaxy Buds Pro與蘋果AirPods Pro的話，配戴的舒適性與服貼程度，都是AirPods Pro比較出色，然而Galaxy Buds Pro在音效表現上，則是很明顯地更為良好，包含多種不同類型樂器之間的層次感、立體聲臨場感，清脆度、重低音表現上都略勝一籌。搭配上目前AirPods Pro不具備的語音偵測功能，整體來說是一款表現相當到位，超乎期待的產品。略為可惜的是，iOS App Store中只有Galaxy Buds app可以下載，而目前還無法與最新的Galaxy Buds Pro配對使用。

整體來說，真無線耳機在耳機間沒有線材的羈絆，音質表現在迭代推進的基礎上，已經漸漸符合發燒友的期待。無線的設計也在脫下、背上包包，或是抱小孩、拿手提袋等情況下，都因為沒有線材的影響，能營造更為安全的日常生活。若是還沒有進入真無線耳機的領域，三星推出的Galaxy Buds系列絕對是直得考量的產品，而Galaxy Buds Pro當然是目前表現最全方位的領先者！

(科技)