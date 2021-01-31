上下班通勤時，不少人都傾向戴上耳機，在吵雜環境中為自己營造個人的空間；在疫情下，參與線上會議的頻率也比過去更高。針對有類似需求的朋友，應該都很想要尋找符合自己需求的耳機。而自2020年底蘋果不再隨iPhone搭送有線耳機（及充電器），且隨後三星便在Galaxy S21系列中跟進，讓不少人開始思考入手真無線耳機的可能性。如果你正在找尋合適的產品，三星剛推出的Galaxy Buds Pro將是超乎你期待的選擇之一。

三星今年隨著Galaxy S21系列一同發表的Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機，共有星魅紫、星魅黑、星魅銀三種顏色，採用霧面質感充電盒搭配鏡面拋光耳機的搭配。充電盒是方形搭配圓潤邊緣設計，盒身背面有USB-C充電孔（也可支援無線充電，可使用Galaxy系列手機的無線電力分享功能為耳機充電），充電時間盒身前方有充電指示燈。打開耳機盒蓋的話，當你將耳機置入時，也有耳機充電指示燈。Galaxy Buds Pro搭配充電盒可具備最長28小時電池續航力，具備充電5分鐘即可聽音樂1小時的特性。

Galaxy Buds Pro內附兩組尺寸不同的耳塞（含耳機上的共3組耳塞），並附有充電線。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro內附兩組尺寸不同的耳塞（含耳機上的共3組耳塞），並附有充電線。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro內側有印上左右（L/R）邊的字樣。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro內側有印上左右（L/R）邊的字樣。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro充電孔位於盒子後方（底部有無線充電線圈，可透過無線充電方式為它充電）。（黃慧雯攝）
Galaxy Buds Pro充電孔位於盒子後方（底部有無線充電線圈，可透過無線充電方式為它充電）。（黃慧雯攝）

 三星Galaxy Buds Pro共有星魅紫、星魅黑、星魅銀三色，圖為「星魅紫」、「星魅銀」款式。（黃慧雯攝）
 三星Galaxy Buds Pro共有星魅紫、星魅黑、星魅銀三色，圖為「星魅紫」、「星魅銀」款式。（黃慧雯攝）

Galaxy Buds Pro需要搭配Galaxy Wearable app來使用。使用三星手機時，打開耳機盒蓋，手機就會偵測到並且給予配對提示。Galaxy Buds Pro耳機外緣有觸控區域，可以在使用者在ANC(主動降噪)、環境音模式切換。

Galaxy Buds Pro在Galaxy Wearable app中的相關設定畫面。（手機截圖）
Galaxy Buds Pro在Galaxy Wearable app中的相關設定畫面。（手機截圖）

Galaxy Buds Pro所支援的ANC是可調式，使用者可以在有需要之時（例如跑步時要聽到的環境音）聆聽到一些外在聲音，維持足夠的安全性。今年度，更是加入了語音偵測功能，當偵測到使用者在說話時，播放音樂的音量會自動降低，讓使用者可以更清楚聽到外界聲音，跟身邊的人自然對談而不需要摘下耳機。而當對話結束後，耳機又會恢復原本音樂播放的音量。實際使用上，對話開始後約一兩秒，語音偵測功能會可偵測到，體驗上滿靈敏的。

規格上，Galaxy Buds Pro是三星首款入耳式ANC主動式降噪耳機，搭載AKG調校11mm驅動單體、3麥克風，可提供立體聲音質表現與良好的通話體驗。升級IPX7防水等級。Galaxy Buds Pro透過3麥克風以及全新的抗風噪功能，可以減少風切聲，阻隔高達99%的外部噪音，提供更好的聆聽體驗與通話品質。

Galaxy Buds Pro搭配GalaxyS21系列使用(以及OneU3.1(含)以上軟體版本的手機和平板)，借助杜比頭部追蹤技術更能感受劇院級的3D環繞音場效果。Galaxy Buds Pro也是唯一支援全新 Auto Switch功能的Buds耳機。使用者如果是死忠星粉，在登録相同三星帳號行動裝置間・Galaxy Buds Pro可偵測使用者當下收聽音訊設備，並自動切換音訊播放。

音效上，對比Galaxy Buds Pro與蘋果AirPods Pro的話，配戴的舒適性與服貼程度，都是AirPods Pro比較出色，然而Galaxy Buds Pro在音效表現上，則是很明顯地更為良好，包含多種不同類型樂器之間的層次感、立體聲臨場感，清脆度、重低音表現上都略勝一籌。搭配上目前AirPods Pro不具備的語音偵測功能，整體來說是一款表現相當到位，超乎期待的產品。略為可惜的是，iOS App Store中只有Galaxy Buds app可以下載，而目前還無法與最新的Galaxy Buds Pro配對使用。

整體來說，真無線耳機在耳機間沒有線材的羈絆，音質表現在迭代推進的基礎上，已經漸漸符合發燒友的期待。無線的設計也在脫下、背上包包，或是抱小孩、拿手提袋等情況下，都因為沒有線材的影響，能營造更為安全的日常生活。若是還沒有進入真無線耳機的領域，三星推出的Galaxy Buds系列絕對是直得考量的產品，而Galaxy Buds Pro當然是目前表現最全方位的領先者！

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(科技)

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