涉嫌扁家國務機要費洗錢案逃亡美國的新光醫院前副院長黃芳彥身亡，確認在南加州橙縣爾灣持槍輕生。國民黨的文傳會副主委王鴻薇29日在臉書感嘆，黃芳彥從一個名醫到第一家庭御醫，最後只能躲在美國，一直無法再回到家鄉，「反觀當年劣跡罄竹難書的前總統陳水扁家庭，個個回到正常生活，還可對政局說三道四，怎不令人覺得何其諷刺。」

黃芳彥與扁家相識逾30年，2008年因涉國務機要費案赴美至今13年，他當年以扁家友人自居，為扁珍喬事，不但代吳淑珍保管珠寶鑽石、幫扁家出面購買寶徠花園豪宅、轉交SOGO禮券給珍，當年他一路挺扁，最後淪通緝犯客死異鄉。

王鴻薇在臉書寫下，了解當年第一家庭醫師權傾一時，介入扁家弊案極深，真的是感慨，過去她在報社，是在SOGO案經營權各方勢力大亂鬥中，第一個披露第一家庭醫師黃芳彥出手的報導，也首先揭開了黃芳彥在扁家干預企業經營的角色，爾後，黃芳彥的事蹟愈來愈多，最終為了扁案被通緝、遠避美國。

王鴻薇直指，如果大家有時間仔細看看當年她和同事彭慧明的報導，就知道當時扁執政中，政商勾結串流風氣敗壞到何種程度，包含太平洋SOGO案。不過，她也說，這篇報導中很多細節自己都已經記不太清楚，更遑論外界甚至二、三十歲年輕人會對黃芳彥有什麼認知，或者對扁案已無清楚輪廓。

王鴻薇形容黃芳彥此人在扁案「真是傳奇到家」，尤其避逃美國之前，通知檢方在他西裝外套裡有11顆讚石，果然檢方翻箱倒櫃未蒐出的鑽石就這麼神奇地出現，那為什麼價值連城的裸讚黃芳彥可以輕易帶到美國，他卻要留下來給檢方呢？「這是一段我自已非常想知道的秘密，可惜隨著黃芳彥之死，可能永無水落石出的一天。」

不僅如此，王鴻薇指出，黃芳彥在美國過著經濟優渥的生活，但終其一生，從一個名醫到第一家庭御醫，最後只能躲在美國，一直無法再回到家鄉，結束人生，實在難以想像，「反觀當年劣跡罄竹難書的扁家，個個回到正常生活，還可對政局說三道四，怎不令人覺得何其諷刺。」

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