前國民黨主席吳敦義。（圖／資料照）

國民黨預計7月進行黨主席改選，被外界視為「挺吳人馬」的前中常委游家富近日表示，現任黨主席江啟臣面臨三大問題，若沒搞定，恐無法連任。

游家富30日接受香港媒體《中評社》訪問表示，只要有人出來挑戰江啟臣，江的連任之路就可能被中斷，因有許多缺失擺不平，要連任黨主席真的很難。

游家富分析，江啟臣目前面臨最明顯困難有三：第一，黨務改革起步了，卻沒有收尾成功，另外在兩岸路線上遭到黨內大老反對。第二是催收募款爭議，近期許多黨中央委員不滿責任募款額度被催收，以及地方、中央募款額度分配比例問題。他還舉前黨主席吳敦義為例，表示其在任時，同樣面臨黨產被凍結窘境與同一套募款制度，卻沒有強制催收，黨員也沒有因此滯納募款。

第三，抗爭路線問題。江啟臣上任後雖積極帶領國民黨轉型為「戰鬥在野黨」，也確實在反萊豬抗爭、台中火力發電廠爭議、食安公投等議題上做出成效，但在諸多需要站出來發聲、表態的議題上，部分黨員有疑慮，像高雄市議員黃捷罷免案，一旦黨中央無法拿出正面迎擊的態度，藍營支持者將會大失所望。

游家富直言，若以上問題未調整，連任之路恐搖搖欲墜。

有關對江啟臣的批評，不少網友則持反對看法：「國民黨最不需要的就是內鬥內行、外鬥外行」、「現在是國民黨最要團結的時候」、「國民黨的改革有目共睹，唱衰就不必了」、「萊豬議題也是在江主席帶領下炒熱的，沒有功勞也有苦勞」、「國民黨必須世代交替，讓年輕人放手去做，老一輩就退下吧」、「如果以前的人那麼厲害，國民黨怎會失去政權？」「一味批評江啟臣對他是不公平的」、「改革必然有陣痛期，若都不改革就準備讓民進黨萬年執政吧！」

(中時新聞網)