世界各國飽受新冠疫情肆虐之際，間接引起富裕國家與貧困國家之間的疫苗分配爭議。不過據美媒《CNBC》報導，正當富國正大量搶購、甚至囤積如輝瑞（Pfizer）疫苗與莫德納（Moderna）疫苗時，專家認為這倒給了願意提供發展中國家疫苗的中國大陸、印度，甚至俄羅斯一次提升全球影響力的機遇，加強與發展中國家之間的關係。

報導指出，美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃延中（Yanzhong Huang）表示，「這些國家是為了其外交政策服務，為了他們的商業利益擴展疫苗市場份額，但確實同時也有助於減緩富國與窮國之間的不平等」。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）南亞風險分析師伯瑞（Akhil Bery）表示，「疫苗外交」是有用的軟權力工具，不僅幫新德里當局結交朋友、產生善意，「而印度對鄰居的慷慨也有助修補關係，不論是對孟加拉或傾中的斯里蘭卡；即使劑量不多，對於減低公衛系統壓力，讓疫苗資源得以分配到其他地方，這都具有極大意義」。

歐亞集團的大陸研究員夏洛克（Allison Sherlock）也表示，在包括南亞等大陸現正欲加強影響力的地區而言，從加深經濟與政治聯繫所帶來的利益是有限的；因此，北京特別希望藉由疫苗外交，修復因南海主權爭議導致與其關係陷入緊繃的國家，包括菲律賓、印尼以及越南。

印度智庫觀察研究基金會（Observer Research Foundation）戰略研究部主任潘特（Harsh V. Pant）認為，印度希望擦亮其「負責任的全球承擔者」證書，而大陸想改善其因新冠疫情而受挫的聲譽，但兩國都希望藉由疫苗，向世界表達政治善意以及影響力。

(中時新聞網)