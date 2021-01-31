台股封關前逢高獲利了結賣壓出籠，台積電持續成為外資提款對象，周五（29日）最後一盤爆出逾1.5萬張賣單、急跌6元，股價殺到最低591元，摜破600元月線支撐。批踢踢股板老手認為，台積電600城門大破，短期持續下看機率不小，先看580、接著560，屆時有一堆散戶大崩潰，且外資很壞，到580可能就見萬四，提醒學長學弟不要大意。

台積電周五一度反彈大漲18元，來到619元，但多頭追價無力，終場翻黑挫跌10元（或1.6%），收在591元，破600元月線支撐，市值回至15.32兆元，從高點回落至今市值縮水2.12兆。外資29日持續賣超台積電1.7萬，近8個交易日累計狂砍17萬張，相較去年一整年賣超台積電30萬張，不難看出外資逢高加速減碼台積電。

台積電基本面很好，但股價漲多之後，難免出現一些雜音，外界擔憂英特爾CPU委外代工大單落空，可能對台積電未來營運造成影響，拖累近期股價持續修正。法人認為，台積電破600元，是分批布局不錯時點，不過外資賣超未見縮手，股價仍有下跌壓力。

有位批踢踢股板老手發文表示，先前於320買進，已在630出清個位張數股票，繼續往下看空，不過分析歸分析，還是很容易錯，所以600城門大破、在599先撿回一張。

他認為，台積電600買進其實都是合理價，短期不利因素例如疫情等，可能會加劇恐慌情緒，覺得往下看的機率不小，先看580，然後560，且外資很壞，到580可能就見萬四，一堆人大崩潰，各位學長學弟千萬不要大意。

他用保守目標價660元去算，假使買在560元，報酬率17.86%，殖利率2.5%。

台積電來到6字頭後，不少散戶想趁機撿便宜，紛紛提出自己的看法，「漲很快的股票跌下來也特別兇 台積550才安全」、「一定要等第一批人斷頭了才會稍微停止」、「買大GG是個信仰」、「等融資跑 外資買 再買也不遲」、「從600以下1股1股慢慢撿」、「外資爸爸都沒消息 買59X 也是大冒險」。

但看空網友也進來湊熱鬧，「先是海運 再來是台積電 看來散戶韭菜永遠學不乖」、「台積無腦多、全世界都需要台積之類的，講的好像股市都不用整理的」、「覺得/要過年/快逃/完了」、「PE30然後酒菜說合理」、「600撐不住就要開始放空了 ccc」。

(中時新聞網)