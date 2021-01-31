奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享2/1～2/7星座運勢，獅子座事業運最旺，雙子座愛情運最旺，射手座金錢運最旺；另外天蠍座事業運需要留意，水瓶座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友，下周將非常疲倦，工作上及生活中瑣碎的事情開始變多，讓你下周有明顯的煩躁與厭倦感。

▍金牛座

整體運勢★★

金牛朋友下周顯得小心許多，面對許多事情都放不開，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法直接面對事情，也因為過度的保護自己放不開。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子朋友一直以來進行的計畫終於要在下周付諸行動，因為擁有充分的規劃，讓行動力大幅提昇，充滿幹勁。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友開始起身動作，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

▍獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好休息。

▍處女座

整體運勢★★

處女朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的任務，壓力增大。舊有的事情也無法有效控制，存在隱憂。

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友不滿足目前的環境，也拒絕外援，讓自己陷入躊躇的狀態，因阻礙而無法前行。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

下周天蠍朋友，則顯得積極許多，面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，所以會是行動力相當良好的一周，奧斯提醒要好好把握。

▍射手座

整體運勢★★★★★

射手朋友下周企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

▍魔羯座

整體運勢★★★★

魔羯朋友下周生活將充滿強勁的行動力，這樣的態度也渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做，但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握。

▍水瓶座

整體運勢★★

水瓶朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好、或是過往順利的事情下周開始不穩，暗示下周將會是個挺不順的周期。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚座的朋友，下周能靈活掌握、運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，對自己信任感提升許多。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)