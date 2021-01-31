美國幾名崇尚外交手段解決爭議問題的專家在29日表示，若要穩定東亞局勢，與其重樹美國在東亞的絕對優勢，不如阻止中國得到東亞地區的主導權，因此美國需要重新思考和設計其東亞戰略。

「這是種『不穩定的重新平衡』」，華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）東亞部主任史文（Michael Swaine）如此概括變化中的東亞局勢現狀。據美國之音30日報導，他指出，中國力量的崛起結束了美國幾十年來在東亞地區的絕對軍事優勢和部分經濟優勢，但這種力量變化並沒有以中國的絕對優勢結束。

史文認為，美國需要與東亞地區和地區以外的各種力量合作，將這種「不穩定的重新平衡」轉為「穩定的重新平衡」。

在這場由昆西研究所舉辦的網路研討會上，該研究所的幾名東亞問題專家介紹了他們最新撰寫的一份東亞戰略報告。前駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）和前亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）也參加了研討會。

報告認為，美國在東亞地區追求絕對軍事優勢不僅效果不好，而且會逐漸孤立美國，因此需要加強外交努力，增加與東亞各國的經濟合作，並構建一種能與中國有效接觸的更平衡、更包容的戰略結構。

據美國之音報導，昆西研究所印太安全問題專家杜睿清（Rachel Odell）表示，美國試圖在東亞重樹絕對軍事優勢的戰略太過昂貴，這不僅不能改變中國的行為方式，反而增加地區衝突甚至核戰的風險。

但她也表示：「中國可以透過多種方式利用其軍事力量脅迫武裝力量短缺的國家。而且長遠來看，該地區的局勢總是存在各種不確定性。」 因此她認為，美國的東亞安全政策該以阻止中國獲得對西太平洋水域和空域的控制權為導向，遏制中國對東亞各國構成武力威脅的能力。

杜睿清建議，與其發展能精準打擊中國大陸目標的武器，美國更該發展反艦巡弋飛彈和遠程防區外武器以威懾中國的進攻性行為；同時，該將東亞地區的兵力更有效地分散至整個東亞地區，而非高度集中在某幾處軍事基地；此外，美國也該嘗試與中國和其他東亞各國共同建立一定程度的互信，以緩解台灣、朝鮮半島和南海等潛在衝突地區的軍事緊張局勢。

董雲裳表示，川普政府的對華政策幾乎是對傳統對華政策的180度大轉彎，任何重大政策都不該在缺乏辯論和討論的情況下做出如此徹底的轉變。而對於昆西研究所的這份東亞戰略報告，她也拋出問題：有人可能會覺得，一旦美國放軟姿態尋求「穩定的重新平衡」，中國會將此視為美國的軟弱，從而變得更肆無忌憚。

芮效儉也提出疑問，儘管川普政府已經結束，但那些支持川普對華政策的力量和國會議員仍舊十分強大，溫和化的對華政策是否真能被政府採用恐怕成為疑問。

史文對此表示，國會需要認識到，美國的盟友不喜歡被迫在美中之間選邊，更平衡溫和的對華戰略不僅更實際，也更符合美國盟友的利益需求，這樣才能在對華政策上得到更多盟友的支持和配合。

此外，史文也指出，美國國內正面臨巨大挑戰，需要把更多資源用在重建美國自身力量上面，尤其重新振興美國經濟，重構不平等的經濟體系，體現美國的價值。他指出，美國國內的政治分裂很大程度上就根源於經濟問題。

「重建美國的形象和競爭力非常重要，」史文說。

杜睿清對此補充說，拜登政府討論過「服務美國中產階級的外交政策」。這種理念提倡把每一項預算都和美國普通民眾的利益聯繫起來。她認為國會兩黨都會支持這樣的理念。

「不管是外交政策還是軍事政策，都要考慮這些決定如何影響到普通美國百姓的錢包或安全，」 杜睿清說。

(中時 )