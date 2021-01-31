衛福部立桃園醫院群聚感染擴散，目前已有19名相關人士確診，其中案863護理師一家7口更是有6人確診，目前全家僅剩大姑一人二採陰。對此指揮中心發言人莊人祥透露，其實大姑並非與護理師一家人同住，而是回去照顧大家的。

部桃群聚感染持續擴大，由最初的案812傳給案838醫師後，不斷傳播，案863護理師染疫後更是傳給家裡5個人，一家7口有6人確診，案907的護理師婆婆更是確診當天深夜就過世，後事將由部桃協助處理，目前全家僅剩大姑尚未染疫。

對此莊人祥在記者會後聯訪時透露，尚未染疫的大姑其實並未與護理師一家人同住，是得知案863護理師感染後，家庭成員陸續入院隔離，擔心居家隔離、已經80多歲的母親與父親(案907、910)無人照應，才會冒著風險入住照顧爸媽，未料案907確診當晚即過世，大姑也不得不入住負壓病房隔離。

陳時中指出，案907為80多歲女性，本身擁有腎病、糖尿病、高血壓與心血管疾病等多重慢性病，28日出現咳嗽、呼吸困難症狀，當天安排檢驗後，於隔天(29日)確診，並於當晚過世。對此陳時中表示心情相當沉重。

(中時新聞網)