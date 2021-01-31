華府智庫蘭德公司研究員霍農(Jeffrey W. Hornung)26日撰文分析，隨著拜登上台，修補國內政治創痛、與新冠肺炎搏鬥，管理與中國大陸關係，成為拜登政府的主旋律。為爭取時間因應前述挑戰，拜登有必要確保美日同盟的關係穩固；何以美日同盟如此重要，霍農認為可從美國駐軍問題、台灣議題、拜登對陸態度，以及國內問題來探討。

雖然不像北約與南韓，川普時期美日關係並沒有嚴重下挫；卻仍對日本課徵鋼鋁關稅，且不時質疑美日同盟的價值，甚至想將日本負擔的駐日美軍費用提高逾4倍，以及撤出《跨太平洋夥伴協定》(TPP)，為美日關係留下創痕。

然而，相較於川普對其他盟友展開的激烈攻勢，美日關係因前首相安倍晉三斡旋而仍維持一定親密感。根據民調，日本民眾對美國好感由2016年的84%，到2019年則下降5個百分點(79%)；認為美日關係良好的日本民眾，則由87%下探至80%。

霍農認為，相較於其他盟友，美日同盟雖因川普而關係下滑，但拜登不用花太多力氣便能重返甜蜜點。第一個便是地主國支援(Host nation support)談判須於3月前完成。

目前日本仍有5.4萬名美軍分布在78個基地之中，使美國在印太地區仍有能力維持前進部署與戰備兵力，而這些費用絕大部分由日本買單，而凸顯美日同盟的重要性。截至2019年10月，日本更負擔前述兵力費用的72%至78%。日本負擔駐軍費用、支付基地重整與搬遷經費，以及與減少當地噪音、土地歸還的開銷。

對拜登政府而言，透過重申對日本貢獻的肯定，可為雙方談判定下良好基礎；甚至，拜登應尋求逐步提升日本國防預算，或是擴張日本在國際舞台的角色。長期來看，這讓美日雙方皆獲益。

再者，為消除自民黨政府憂心拜登過於親陸，拜登可改善與台灣關係，甚至鼓勵日本加強與台灣的互動。拜登可與日本合作，提供台灣更多檯面上的支持。透過對台灣更進一步的支持，可緩解日本對拜登大陸政策的焦慮。

文中也警告，美日雙方都因新冠肺炎而分身乏術，美國更深陷川粉之亂暴露出的社會撕裂危機，這恐讓兩國領導人都將目光聚焦在內部問題。但應該注意的是，美日在國際舞台上的不作為，恐讓大陸趁機推動其政策。

相反的，正因為內部議題的優先性，更凸顯美日同盟對減輕美國外交政策負擔的重要性。前首相安倍晉三已奠定良好的基礎，拜登可在此一基礎上繼續與菅義偉加強合作。目前美、日、澳、印已組成有亞洲北約之稱的「四方安全度話」，更有意與區域國家擴大安全夥伴關係網路。此外，安倍時期呼應自由開放的印太地區，強調國際法、自由航行、自由貿易、經濟繁榮與和平穩定。這些已提供拜登想定，勾勒出如何與日本一同努力吸引區域國家，進而維持過去幾年來的態勢。

文章總結，雖然美日雙方都苦惱於內部問題；但拜登迅速擄掠日本的心不但可能，這對美日同盟以更積極的態勢開展也有其必要性，進而讓雙方能因應未來更艱鉅的挑戰。

(中時新聞網)