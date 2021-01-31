以電視劇《後宮甄嬛傳》、《三十而已》走紅的大陸女星毛曉彤，4年前與男星陳翔分手一事又浮上檯面。為什麼？因為有傳當年兩人分手原因是陳翔劈腿女星江鎧同被毛曉彤抓姦在床，但事隔多年，近日陳翔、江鎧同接連PO文喊冤，一個否認自己劈腿，另一個則是稱自己冤背小三罵名多年，讓毛曉彤不忍了，稍早透過工作團隊曝光與陳翔在2017年10月的錄音檔，親自打臉陳翔說法。

毛曉彤稍早曝光2段錄音檔，打臉陳翔與江鎧同關係清白的說法。錄音檔中陳翔向毛曉彤解釋，自己剛把外衣脫掉，接著毛曉彤就進來了，讓毛曉彤無奈地回應：「你不是外衣，我看著你光著上身，你當我瞎嗎？」

毛曉彤、陳翔分手分的難堪。(取自陳翔微博)

但陳翔則解釋自己是因為外衣有點髒了，所以脫掉衣服，然後再找件衣服給江鎧同穿上，而正在找衣服的時候，毛曉彤就進門了，直指這一切全是巧合，而且所有都是誤會。毛曉彤則說：「我看到了，我問你我進屋看到的一切，是不是你光著上身？然後你問我：妳怎麼來了？語氣特別不好。」

毛曉彤邏輯清楚地問陳翔：「然後江鎧同為什麼躲？她為什麼躲起來很奇怪欸，孤男寡女共處一室，你光著上半身，她看到我她就躲起來了，然後你就問我：妳怎麼來了？這一切你讓我怎麼想？你讓我怎麼去想？」

毛曉彤在錄音檔質問陳翔：江鎧同為何要躲？（取自江鎧同微博）

而陳翔則是繼續跳針，稱自己只是去找衣服讓江鎧同穿上，令毛曉彤有點被激怒地反問：「你就當著她的面脫衣服？」陳翔更是理直氣壯地說，他們在劇組拍戲，他脫個上半身又沒事，脫下半身他都脫，這有什麼？

毛曉彤這段抓姦對質錄音檔，也引發大陸網友熱議，「毛曉彤也太溫柔了，是我我就飆髒話了啊」、「打臉打得真不錯」、「毛曉彤這是造了什麼孽被陳翔纏上」、「我他X吐了，別人問你孤男寡女你為什麼脫衣服，你就扯你在劇組也這樣脫，還直接脫下半身？」輿論一面倒對毛曉彤遇上渣男的遭遇同情不已。

(中時新聞網)