部立桃園醫院爆發疫情後，「平鎮某醫院」成為第2間出現確診者的醫院，引起網友譁然。對此，前衛生署長楊志良30日接受中天政論節目《頭條開講》專訪直言，桃園出現第2家醫院感染，若再發生一兩例社區感染，「蔡政府整個體系應重新檢討指揮層級，防疫政策也應省思是否該改採分散以降低感染風險」，名嘴謝寒冰則痛批疫情指揮官陳時中「假掰」。

前衛生署長楊志良，30日接受中天新聞政論節目專訪，他認為蔡政府整個疫情指揮體系，都要重新檢討。(圖/中天新聞畫面)

楊志良說，現在台灣疫情有擴散風險，卻馬上要面臨過新年，眾多海外國人要回國，勢必會是很大的挑戰。他不樂見疫情擴散到其他醫院，但現在桃園已經出現第2家醫院感染，若再發生一兩例社區感染，蔡政府整個體系要重新檢討，且「是要將新冠確診病患全部交給一個醫院負擔，還是分散成幾個醫院，他坦言，這是必須檢討的問題」。楊志良認為，因為部桃很明顯就是被壓垮，一整年都在照顧確診患者。對於疫情指揮系統，他也建議，蔡政府應檢討是否提升疫情指揮層級。

同場出席的名嘴謝寒冰不滿表示，陳時中現在又「假掰」的不公布醫院名稱，是要讓台灣民眾擔心到什麼程度？不如趕快公布醫院名稱，讓所有去過該醫院的人，盡快提早自主隔離或自我健康管理，如此才能防止疫情擴散，難道又要等陳時中在說溜嘴？大家其實都心知肚明是哪間醫院，每次都搞這麼無聊的事情，不正是因為陳時中這種掩耳盜鈴的態度，才會擴散？

中央疫情指揮中心指揮官 陳時中。(圖/本報資料照)

謝寒冰並奉勸陳時中，不如老老實實告訴全台灣人，現在遮遮掩掩是要把醫護人員累死嗎？疫調人員要怎麼去找？難道要等到又有人感染，陳時中再大內宣說一切都在防火牆掌控之中，他認為，現在這做法真的非常糟糕。

指揮中心發言人莊人祥表示，這次確診的案908，因陪媽媽就醫，在第二間醫院與案889接觸20多分鐘導致感染，29日採檢後，於30日確診。目前該醫院已經匡列了18日、23日案889就醫時間前後半小時的242人，均為病患及陪病者，接下來還會擴大匡列。

(中時新聞網)