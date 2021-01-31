郭靜近期忙排練音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，她出道13年、算正式獻出戲劇處女秀，日前和編導梁志民一同接受訪問，劇中她和剛升格人父的楊奇煜（小煜）飾演情侶，角色是「愛到卡慘死」，和郭靜本身個性頗類似，她雖自認愛面子，但在愛情中，對方要怎樣都可以，若碰上吵架總希望對方先低頭，「但如果他都不跟我說話，我會主動示好」，不過獅子座的她也不是省油的燈，「我要是認真生氣，訊息都不會回的」。

郭靜雖稱單身5年，但和棒棒堂小杰傳了「萬年緋聞」，這次和同樣出身棒棒堂的小煜合作，郭靜透露以前就認識小煜，但想不起怎麼認識的，記者問是因為小杰嗎？郭靜愣了一下，反問：「為什麼是因為他？」不過她回想2008年推出第二張專輯《下一個天亮》時，曾上《模范棒棒堂》節目宣傳，兩人或許因此有些淵源。私下排練時會和小煜聊「棒棒堂」往事？郭靜笑說：「不會，小煜都聊爸爸經，怎樣帶小孩，他有多忙多累」。

演員透過情感歷練是好事，雖近年郭靜多將心思放工作上，她說：「那些感覺都還在，若需要這些情緒，是可以抽出來的，有點像履歷那樣」，在劇中她挑戰從少女演到母親，現實中雖還沒升格當媽，但她養了3隻愛貓，面對貓咪抓壞她衣服、沙發，或推倒玻璃瓶摔壞、亂尿尿等行徑，還對郭靜狂「頂嘴」，郭靜無奈笑說：「常常呈現母愛狀態，還超越我原本容忍度」。

運動細胞頗佳的郭靜，過去曾是世新拉拉隊一員，前年10月打排球時，左手無名指不小心挫傷彎曲，日前二度動刀調整角度，現今仍需復健回診，追蹤骨頭復原程度，也避免傷及周遭韌帶。雖不太能握拳但不影響日常，音樂劇中需要兼顧唱跳，郭靜不擔心手指，比較擔心唱高音時咳痰，或是緊張記不住台詞、走位，她自招近2年記性開始衰退，還被經紀人爆料常掉手機，還掉2次，她苦笑：「手機太黑，保母車內找不到」。

音樂劇《生命中最美好的5分鐘》為王慕天原創作品，由梁志民導演執導、陳國華擔任音樂總監，由唐從聖、郭靜、楊奇煜、蔡旻佑主演。談起選角，梁志民透露，第一個選定的是小煜，因在《飲食男女》演出非常出色。10幾年前和唐從聖在《我要成名》合作過，雖唱歌ok但為求完美，特地給他3個合聲。而蔡旻佑則是師大音樂系資優生，他讚郭靜、蔡旻佑等都是催眠系歌手，搞笑說「很適合睡覺，很溫暖」。梁志民也爆料，陳國華為了音樂劇「廢寢忘食」，還忘了與曾國城等人約好的打球時間。

梁志民說到，去年因疫情關係，將近半年時間無法演出，各個劇團營運岌岌可危，近期疫情又吃緊，但他相信相關單位、政府官員及觀眾等，對疫情已有更好戒備能力，不會像去年一樣，直接封掉半年演出，盼演出能如期舉行。《生命中最美好的5分鐘》3月26日起全臺巡演臺北、臺南、高雄、臺中、桃園，購票請洽TixFun售票網。

郭靜（左）演出由導演梁志民（右）執導的音樂劇《生命中最美好的5分鐘》女主角，獻出戲劇處女秀。（粘耿豪攝）

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