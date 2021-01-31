為評估改變防胖等危險因素，對於罹患痛風機率的具體影響，波士頓醫療團隊針對近4.5萬名無痛風病史的男性參與者，展開長達26年的追蹤性研究。結果發現，維持身體質量指數 (BMI)正常、戒酒、不使用利尿劑、採取得舒飲食法(DASH Diet)，可降低罹患痛風機率近7成。

這項研究已發表於2020年11月的《美國醫學會期刊》。論文中指出，透過橫斷面研究(cross-sectional study)，醫界已掌握罹患痛風的關鍵危險因素，如使用利尿劑、肥胖，或家族中曾有人出現中風、尿酸腎結石與高尿酸血症(Hyperuricemia)。

然而，卻沒有任何研究評估改變危險因素，對於降低罹患痛風機率產生的影響。為精準評估改變肥胖等危險因素，對於痛風預防產生的影響比例，波士頓麻州綜和醫院組成研究團隊，對44,654名男性展開長達26年追蹤性研究。

所有志願者為健康的醫療相關專業人員，於1986年加入實驗時沒有痛風病史。直到2012年為止，參與者每2年就要完成自我評估報告。2016年6月起，研究團隊開始回收相關數據，並於同年7月至2019年7月間進行統計分析。

結果發現，在長達26年的追蹤中，有1,741人(3.9%)罹患痛風；其中，約77%的痛風患者有BMI、酗酒、使用利尿藥物與飲食問題。此外，相較於染上痛風的患者，BMI小於30的人若不飲酒、不使用利尿劑並採取得舒飲食法(DASH diet)，罹患痛風的機率下降約69%。

不過，若BMI指數大於等於30的人，前一數字將明顯降低。研究人員認為，這顯示相較於飲食、飲酒與使用利尿藥，減肥對於防治痛風有其必要性。研究團隊建議，解決肥胖與其他因素，可助大多數男性遠離痛風；不過，在消滅過高的脂肪前，即使採取得舒飲食、戒酒，也難以因此獲益。

哈佛大學醫學院席默林(Robert H. Shmerling)指出，由於痛風患者中男性比例高於女性，該研究的樣本數全為男性，故有其重要性。但這項實驗也非十全十美；例如，研究分析統計的數據來自於自我評估報告，恐不夠精確。此外，該研究參與者全為醫療相關專業人員，包括牙醫、脊椎醫師、藥劑師、獸醫，加上參與者91%為白人，故研究結果恐無法適用所有痛風患者。

(中時新聞網)