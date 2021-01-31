來自馬來西亞的艾薇，去年底推出首支單曲〈失重前幸福〉，旋即登上台、星、馬三地的冠軍，聲勢驚人，前年她來台參加歌唱選秀節目《聲林之王2》拿下總冠軍，還被蕭敬騰相中，成為「喜鵲娛樂」藝人，讓她直呼「夢想成真」。但艾薇參加《聲林之王2》前，可是經歷了家庭革命，多虧男友幫忙說服她的媽媽，才能順利來台逐夢。

2019年艾薇拿下《聲林之王2》總冠軍，將於今年3月推出首張專輯。（圖／量子娛樂提供）

雖然過去參賽得獎無數，艾薇卻始終無法出道，還被媽媽要求放棄星夢，不願她報名《聲林之王2》，但她仍抱著背水一戰的心情，「如果失敗，就回去當韻律體操老師」。後來多虧交往四年的男友幫忙說服，艾薇才能參賽。

成為蕭敬騰的師妹，讓一向視對方為偶像的艾薇開心不已，還曾搞笑稱敬騰為「爸爸」。（圖／翻攝艾薇臉書）

若不唱歌 會難過到死

如願拿下冠軍、進而成為蕭敬騰的師妹後，艾薇興奮地說：「我參加這個節目，有一半的原因就是希望被蕭敬騰看中，真的是夢想成真。」她表示比賽時，蕭敬騰常給予她鼓勵或安慰，兩人的關係亦師亦友。

艾薇透露，四歲時每當媽媽播放CD，她一聽就能跟著唱，音準也很到位，七歲時開始參加歌唱比賽，九歲便懂得認真表演，「我很享受台下觀眾的掌聲，唱歌對我來說就像呼吸一樣，不能沒有它。」更表示如果有一天不能唱歌，應該會難過到死，「我心情不好時會不想講話，但絕不可能不想唱歌。」

艾薇大方透露有交往4年的男友，雙方感情穩定，更甜曝對方也是她與媽媽之間的潤滑劑，能來台發展多虧靠男友成功說服媽媽。（攝影／施岳呈）

前年艾薇在台灣期間，某天颱風登陸仍得出門錄影，走在路上突然颳起大風把雨傘吹爛，瘦小的她更被強勁風勢吹得撞倒路邊花盆，所幸沒有受傷。這次來台推出新歌，又遇到台北四級地震，由於馬來西亞極少發生地震，讓艾薇驚魂未定地說：「真的嚇死了，我拿了外套就連忙開門衝出去，卻發現鄰居都沒有人開門。」

思念愛犬 連哭十四天

因為不知如何是好，艾薇趕緊打電話向經紀人求救，經紀人只淡定地表示：「把門打開就好，免得卡住。」人緣極佳的她，隨即接到李佳歡等同鄉的安慰電話，擔心她不適應。但艾薇在驚嚇之餘，仍無厘頭地說：「以後可以都在早上地震嗎？不要在睡覺的時候，嚇死人了！」

為了來台錄音發片，艾薇和愛犬「Bobe」分開超過半年，她坦言非常難過，「很怕牠忘記我的味道。」（圖／翻攝艾薇臉書）

為了在台錄製首張個人專輯，艾薇與家人分隔兩地許久，她自曝隔離時天天大哭，「因為之前來比賽的時候，兩個星期就可以回家，但這次不知道什麼時候才回得去，床下又沒有我的狗，一想到就哭，哭了十四天。」愛狗如命的她，已幫愛犬「Bobe」申請檢疫來台，最快四月底就能團聚。

談到預計三月推出的個人專輯，艾薇雀躍地說：「之前比賽和表演都是唱別人的歌，這次有自己的歌，而且有人喜歡，我真的很開心，專輯裡面很多歌都滿難唱的，但真的很好聽。」

最狂新人 艾薇

本名：李艾薇

生日：1997年12月19日

星座：射手座

語言：英文、中文

專長：唱歌、芭蕾、韻律操、競技啦啦隊

經歷：2018年「文化中國水立方杯海外華人中文歌曲大賽」全球總決賽亞軍

2019年《聲林之王2》冠軍

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(中時新聞網)