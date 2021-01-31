先搞懂對方怎麼想，再決定自己怎麼說。一旦可以掌握彼此對話的方式、溝通的技巧、和相處的哲學，你的人際關係就無往不利。

你有沒有聽過「男人來自火星，女人來自金星」這樣的說法？這是約翰葛瑞博士，在多年前提出有關「男女大不同」的論述，但來到今天這個強調性別平權、性別多元的時代，可能很多人會懷疑：男女生理結構上，尤其是大腦的組織，是不是真的有這麼明顯的差異？

無論你是不是同意「男女大不同」，如何做好伴侶之間的溝通，從語言到心靈，都能傳情達意，依然是生活中很必要的練習。

更何況這樣的溝通技巧，不只可以運用在感情和婚姻，其實也可以延伸應用到職場與友誼。一旦可以掌握彼此對話的方式、溝通的技巧、和相處的哲學，你的人際關係就無往不利。

表達更精準 招來好人緣

傳統對女性的刻板印象，總是很容易跟「三姑六婆」「喋喋不休」聯想在一起。但我也訪問過很多女性朋友，她們一聽到這些說法，都會很委屈地為自己平反說：「那是因為我講話時，對方都沒在聽，我才會被迫一再重複，多講幾次！」

這個有趣的現象，其實是有腦科學根據的。

男人是狩獵型的動物，一聽見吱吱喳喳的聲響，就會變得神經緊繃，他會自動關閉「語言分析系統」，進入「空間感知模式」。這是天生的本能反應——男人沒有把話聽進去，其實是為了保護彼此的關係。因為，那些喋喋不休的話語，十有八九都是以抱怨的形式，出現在兩個人的關係裡。

所以啊，就算是非常勤於護臉護膚，保持腰部纖細，每次都要花上三十分鐘把頭髮捲得好自然的女人，若出現長舌碎嘴的樣子，還是會讓身邊的男人備感壓力。

因此你若是個「想到什麼就直接開口講個不停」的人，很可能在生活上，比較不受歡迎，比較沒人敢追求；在工作上，也容易被誤認為能力比較差。

相對地，女性若改用言語精準的表達方式，會降低男人神經緊繃的防衛性，反而是比較容易招到桃花的喔。這裡講的桃花，當然不只是指感情的對象，也包括生活和工作上的好人緣喔。

而且適用的對象，也不只是特定的性別。換句話說，如果男人懂得主動降低對話的壓力，也有助於旺自己的桃花。

進入視線內 等三秒再說

我認識一對伴侶，其中男方很專注做自己的事情，導致另一半在旁邊講話時，他都沒有聽見，因此而經常被抱怨。

有一次，我去他家作客，他發現我的溝通習慣之後，就如獲大赦般地，要他的伴侶參考學習。在他眼中，究竟我有什麼溝通的好習慣呢？這答案，連我自己都感到很驚訝啊！

他對他的伴侶說：「若權每次要跟我說話，都會先叫我的名字，而且人都會走到我的面前，來跟我講話，讓我可以留意到，他要跟我說什麼。」

他為自己平反的說詞，真的很有道理啊！與其想到什麼就說什麼，不如學會以下這兩個發言的原則：

(1)進入對方視線，呼喚對方名字。

(2)等二到三秒再說，並且先講結論。

男人對不知道結論是什麼的話語，會顯得很沒耐性，而且會表現疲憊不堪的樣子。

例如：你一開始聊天，說的是「今天我一大早就洗了床單，」，對方就會做好準備，心想「是洗衣機有問題嗎？」但如果你接下來說的是：「結果下午天氣轉陰了，還不知道床單會不會乾呢？看起來我們也沒辦法按照計畫去海邊看夕陽…….」之類的事情，偏移他剛開始聊天時，心中以為的主題，對方就會感覺到壓力，接著就關閉他的「語音辨識功能」。於是你接下來講的每一句話，他聽起來都會像是蚊子的嗡嗡聲。

所以你要學著直接先講重點，例如：「天氣變了，應該看不到夕陽，我們改去逛商場，好嗎？」對方才會在第一時間知道如何應答，而不是雞同鴨講。

媽寶受歡迎 開放問句佳

東方的母親，在教養過程中，最常對兒子說的話，都是比較目標導向的，例如：「作業寫好了嗎？」「趕快去洗澡！」「別拖拖拉拉的！」這男孩就會在對話技巧不成熟的狀態下，長大成為不好聊天的男人。

反觀歐洲很多母親是用開放式的問句，跟自己的小孩聊天，例如：「你覺得呢？」「你喜歡這部卡通的哪個情節呢？」「你還想吃點別的什麼嗎？」這種開放式問句的教養方式，可以培養男生的溝通習慣，也比較能夠以同理的方式傾聽喔。

如果你正在相處的男士，已經錯過了童年成長階段，可以被好好訓練的機會，現在還是可以靠你的努力，來改變對方。除了剛剛提到的許多觀念和方法之外，最後再分享給你一招：有話直說！

當你很累，想討拍時，就直接告訴對方：「我現在很累，講些好話讓我開心點！」而不是挑三揀四、拐彎抹腳地碎碎念。如果你想要對方幫忙做家事、倒垃圾，就直說吧，你可以客氣地發出指令：「今天要請你倒垃圾喔！」而不是一直怪罪他懶散，不夠體貼。

以上跟你分享的是，由悅知文化出版《老公使用說明書》這本書，我所為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你在日常生活中碰到的溝通難題？這次分享的哪些重點，有幫助到你喔？歡迎你留言跟大家一起討論喔。

《老公使用說明書》書封（圖／悅知文化出版）

《老公使用說明書》

作者黑川伊保子，是一位腦科學專家，多年來研究AI人工智慧，並涉獵感情分析等領域。本書雖以婚姻中的男女相處為例，但這些實用的建議，可以應用於增進人際關係！

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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