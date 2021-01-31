小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（31日）新聞重點。

【1】綠替扁拚除罪 藍嗆乾脆貪瀆無罪

涉嫌國務機要費洗錢案的黃芳彥在美身亡，立法院民進黨團總召柯建銘隨即呼籲國務機要費應除罪化，遭疑為特赦扁鋪路。前新北市長朱立倫表示，不應為個案，而是要整體的考量；國民黨革實院長羅智強說，民進黨何不乾脆修法，明訂「只要有民進黨黨徽，通通除罪化。」

【2】蘇震清返屏東 喊冤朋友間借貸

立委蘇震清涉賄遭羈押，29日裁定1000萬元交保後，他立刻回到屏東老家，享用母親為他準備的豬腳麵線過運。30日上午蘇與母親外出祭拜，向媒體喊冤說，與太流前董事長李恆隆只是朋友間借貸關係，2017年就已還清。檢方對蘇的說法不意外，表示蘇一直都是如此辯解，法院接下來審理，將逐一提示扣案事證檢視，到時謊言不攻自破。

【3】美國安顧問警告北京 犯台將付代價

白宮發言人莎琪29日表示，拜登新政府將重新評估前總統川普任內推行的所有國家安全措施，其中包括2020年1月簽署的美中第一階段貿易協議。同日，白宮國安顧問蘇利文則稱，中國是美國面臨的重大挑戰之一，而美國必須讓中國為其在新疆、香港和可能在台灣採取的行動付出代價。

【4】貨源多進口 鱔魚意麵不會消失

作家「魚夫」日前在臉書po文《正視台南美食危機》，指出養殖不易的鱔魚、火燒蝦、狗母魚等，恐因土地汙染絕跡，間接導致府城經典美食鱔魚意麵、蝦仁飯、汕頭魚麵等恐因此消失。不過，販賣鱔魚意麵的吳姓老闆指出，台灣的鱔魚大多自大陸、東南亞進口，貨源穩定，「絕跡倒不至於」，沒有耳聞店家使用本土鱔魚，鱔魚意麵可謂「八國聯軍」。

【5】蔡健雅5度攻蛋JJ驚喜慶生

蔡健雅（Tanya）30日5度攻蛋，舉辦「給世界最悠長的吻」演唱會，中場獻唱〈拋物線〉時，新加坡同鄉好友林俊傑（JJ）驚喜現身合唱，許久沒有公開演出的JJ幽默自嘲：「很感謝Tanya邀請，因為我很久沒有舞台了。」隨後推出生日蛋糕，為28日過46歲生日的Tanya慶生，她感性許願「宇宙趕快把疫情帶走」。

(中時新聞網)