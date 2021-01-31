對抗新冠肺炎，全球對疫苗寄予厚望，藥物的研發也沒有停下腳步。中央研究院院士翁啟惠率領的研究團隊發現，抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、靈芝多醣體RF3、全株薄荷及全株紫蘇的萃取物等5款現有藥物及保健品，具有抑制病毒活性效果。雖然還需要臨床試驗，距離上線應戰還有一段時間，但專家建議，民眾平常就能沖泡薄荷及紫蘇茶，顧肺保健，增加抵抗力。

研究團隊由翁啟惠及基因體研究中心特聘研究員兼主任洪上程等10多人組成，去年疫情初期，團隊先收集市面上2,855個美國食藥局（FDA）核准使用的人類或動物用藥，同時挑選出近200種具有治療病毒感染療效的中藥材，初步篩選出具潛力的15個藥物，接著再以敘利亞倉鼠進行動物測試。

其中，倉鼠實驗發現，抗瘧疾藥物美爾奎寧（Mefloquine）、抗愛滋藥物奈非那韋（Nelfinavir）、中草藥靈芝萃取出的多醣體RF3、全株薄荷和全株紫蘇萃取物等5款現有藥物及保健品，證實可以減少老鼠肺部的病毒量最高達10倍。

●阻斷病毒複製 動物實驗最高降低10倍病毒量

「研發抗病毒藥物關鍵在於阻斷病毒的複製過程。」洪上程解釋，病毒進入細胞複製出新病毒的過程中，需要很多不同功能的病毒蛋白參與，若能有效抑制其中1個或2個以上的病毒蛋白活性，就能阻斷病毒複製。

研究成員之一、台大藥學系梁碧惠教授指出，這5種藥物雖然在細胞及動物實驗中都展現抗病毒活性的效果，但是各自攔截病毒的時間點和方式不盡相同，尤其中藥材的機轉更複雜，確切機轉還需進一步釐清。目前已知奈非那韋是透過抑制蛋白酶活性，阻止病毒進行組裝複製。

這項研究成果已於今年1月15日發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）。雖然僅完成細胞和倉鼠測試，還沒有進行人體試驗，但洪上程表示，已先申請專利，未來如果有廠商技轉，針對這5種潛力藥物進行臨床實驗，調配出合適的配方，就有機會在疫情大爆發、出現緊急狀態時，作為準備用藥。

●薄荷＋紫蘇沖水喝 養肺還能提升免疫力

此外，梁碧惠表示，雖然3種中藥材的確切機轉還不清楚，但以靈芝來說，本身就有助於免疫系統，薄荷和紫蘇則入肺、能保護肺部，所以在尚未開發出真正有效的藥物前，民眾也可以作為平常保健品使用。

她建議，可以用1克紫蘇加上1克薄荷，配上2,000cc的熱水沖泡飲用，除了保養肺部，如果感冒或曾確診新冠肺炎、痊癒後仍有肺部不適的情形，也有緩解作用。但她提醒，體弱氣虛的和腎臟功能不佳的患者不宜喝太多，而且紫蘇有草酸成分，容易形成尿路結石，也不建議大量飲用，約1天1杯即可。

不過，台北市中醫師公會理事長施純全表示，紫蘇和薄荷在抑制病毒的效果僅在動物實驗階段，難以用來推論至人體上，且以中醫臨床應用來說，這2種藥材通常做為輔助、搭配其他藥材使用，很少單用這2味藥，用量也會根據各人情況斟酌條配，幾乎沒有拿來沖泡飲用，民眾若要使用，最好還是請教專業中醫師。

(中時新聞網)