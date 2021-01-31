女星「雞排妹」鄭家純自曝主持尾牙時，遭到主辦公司老闆言語騷擾，感嘆「沒人來救，可能也沒人能救」，另也爆料曾被「大哥級」主持人和一名男歌手肢體騷擾，有網友表示，如果真是騷擾，現場也有些藝人應該會幫忙發聲。對此，民進黨立委賴品妤質疑該網友，為什麼不去罵那些無聊當有趣，認為自己有權力這樣騷擾別人的傢伙？根本是變相在支持加害者，受害者永遠無法「合格」。

雞排妹在臉書表示，29日主持尾牙時，主辦公司的老闆喝了幾杯酒後，講話開始不禮貌，在台上持續騷擾，把低級當有趣。可能礙於是老闆身分，「沒人來救，可能也沒人能救」，雞排妹只好忍著把整場流程走完。

有網友認為應該是誤會，「如果真的是騷擾現場也有些藝人應該會為你發聲」。雞排妹回應，在場唯一的藝人，「他搶先老闆一步，在台上伸手吃我豆腐了」。

雞排妹自曝多次遭到性騷經驗。（圖／雞排妹ili鄭家純臉書）

賴品妤昨（30）日分享雞排妹回應的貼文，表示雞排妹在面對性騷擾時的應對已經是非常聰明、迅速，更多的時候，大部分的人遇到性騷擾其實無法反應如此快，可悲的是即使受害者已經手腕高明，卻還是要因為自己被騷擾而被批鬥，為什麼不去罵那些無聊當有趣，認為自己有權力這樣騷擾別人的傢伙？這些人就是變相在支持加害者，受害者永遠無法「合格」。

不少網友肯定賴品妤的說法，留言表示「這處理方式真是高EQ」「只要玩笑讓當事人不舒服就是騷擾好嗎」「難以想像該公司員工所處的職場環境有多可怕」「檢討被害者的人實在是奇葩」。

(中時新聞網)