除夕圍爐家人團聚，全家一同大吃滿漢全席，桌上除了要有整尾的魚象徵年年有餘外，一定還會有1盤「長年菜」象徵延年益壽。但若長期有心血管疾病，且正在服用抗凝血劑香豆素（Warfarin）者，除了大魚大肉要適量外，就算是吃蔬菜也要十分小心，千萬別吃過量。

●心房顫動服用抗凝血劑 含維生素K蔬菜應少吃

過去曾有病人因心房顫動，長期使用醫師開立的抗凝血劑香豆素，在規律服藥與定期回診抽血的狀況下，病況與藥物血中濃度一直保持穩定。但某次過完年後回診，卻發現抽血數值異常，細問之下才知道原來是過年期間，阿嬤見到滿桌剩菜實在捨不得丟，只好留著自己慢慢吃，其中1道湯中更是有滿滿的綠色蔬菜，特別是當季盛產的長年菜（芥菜）、萵苣等，推估可能因此導致抽血結果異常，經過飲食習慣調整後，藥物血中濃度才趨於穩定。

許多心房顫動或曾有肺栓塞、深層靜脈栓塞者會服用的抗凝血劑香豆素，其實是一種維生素K抑制劑，能藉由抑制體內維生素K的作用，進而達到延長血液凝固時間的效果，因此可預防血栓產生。

但年菜中常見的深綠色蔬菜，例如長年菜（芥菜）、白花椰菜、綠花椰菜、青江菜、芥藍菜、菠菜、萵苣、綠蘆筍等，因富含豐富維生素K，這些年菜吃多了可能會抵銷抗凝血劑的效果，導致藥效降低，反而造成中風風險增加。而火鍋中常見的當歸、丹參等含有活血功效的中藥材，則是可能會加強藥物抗凝血作用，導致出血風險增加。

年菜中常見的深綠色蔬菜，因富含豐富維生素K，導致藥效降低，反而造成中風風險增加。而火鍋中常見的當歸、丹參等含有活血功效的中藥材，易導致出血風險增加。（圖／奇美醫學中心、NOW健康提供）

●年夜飯部分食物適量飲食即可 若有症狀應盡速就醫

奇美醫學中心藥劑部藥師邱婉君說明，家人團圓時刻面對佳餚當前，雖然這些美味年菜可能與藥物產生交互作用影響藥效，但也不須刻意避開完全不吃，只要保持份量適當，維持穩定的飲食習慣，不因過年聚會突然吃過多即可，大過年的還是可以淺嚐一點「長年菜」，不用因此讓家人團聚氣氛變得尷尬。

但若出現疑似中風症狀，例如：臉歪嘴斜、意識不清、單側手腳麻木等，或有出血症狀，例如：不明原因瘀血、尿中有血、牙齦出血等，建議盡快回診或聯絡您的醫師、藥師。

邱婉君表示，服用抗凝血劑者過年期間飲食眉角特別多，需特別注意並遵循醫囑定期回診抽血，年前領取慢性病藥品處方箋時，也可向藥師詳細詢問藥品注意事項，在過年時也能安心團圓。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)