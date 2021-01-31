「如果病毒潛伏期變長，防疫挑戰性就會比較大」，婦產科醫師、前立委林靜儀直指，衛福部立桃園醫院幾例高齡新冠確診個案，感覺從接觸病毒到症狀出現的時間拉長，她擔心如此一來，恐對防疫不利，「症狀與採檢陰性真的僅供參考，14天隔好隔滿才是最重要的。」

終結連5日零本土確診的沉重消息，竟是一口氣多4名個案、其中1人死亡。部桃群聚擴大，甚至導致第二家院內感染，醫師林靜儀於臉書PO文，她認為部桃個案中，有不少人是在一採陰性後，隔了好幾天才確診陽性，「如果病毒潛伏期變長，防疫挑戰性就會比較大。」

林靜儀直言，若真的是這樣，那麼完整隔離14天就非常有其必要，因病毒潛伏期恐怕拉長了！

根據指揮中心統計，部桃至少已有9例「陰轉陽」，且二、三採確診的還不少，一名護理師（案868）甚至直到出現發燒、喉嚨癢等症狀後，四採才陽性，證實了林靜儀「症狀及採陰真的只能參考」的疑慮。

若病毒出現隱匿性，就很可能發生有人採檢陰性後在社區趴趴走，造成疫情風險大增。這也是指揮中心苦口婆心呼籲，民眾務必落實居家隔離、自主健康管理的防疫政策。

振興醫院感染科主任李明政表示，部桃群聚案原本連5天0確診稍微令人安心，結果現在又有案例出現，代表還不能鬆懈、需要再觀察。從最後一名被匡列個案觀察14天，也就是案908被隔離的1月26日起算，2月9日才能安心。

(中時新聞網)