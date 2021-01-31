資深女星梅嫦芬早年演出「媽祖」一角走紅，也演過觀世音、何仙姑，被稱「神明代言人」。2006年她與建成中醫總裁李江川相戀，夫妻鶼鰈情深，未料5年後男方驚傳因急性白血病驟逝，享年58歲，當時她在丈夫告別式上念悼念詞，講述對丈夫的思念，字字心碎，近日她受訪，承認其實當年來不及和另一半登記結婚，對方就過世，「有夫妻之實，卻沒夫妻名份」，成為她終身遺憾。

梅嫦芬2000年接受專訪，曾分享遇到有家室的政治人物追求她，消息之所以流出，全因她在情人節收到一束鮮花，但為了對方事業，梅嫦芬拒絕透露男方姓氏，只強調會理性處理、冷靜拒絕，她回憶跟男方是在選舉秀上認識，再次相遇，男方才展開攻勢，她自知是「戀愛腦」，不願接受沒有未來的感情，因此決心拒絕。

梅嫦芬昔在李江川告別式上講述她對另一半的思念。（圖／中時資料照片）

出道多年的梅嫦芬，早年有段十多年感情，後來便未再有意中人出現，當時家人都為她十分擔心，幸好後來遇到建成中醫診所的總裁李江川，對方曾結過婚，兩人之後總以「老公」、「老婆」互稱。2011年大年初三，李江川因急性白血病驟逝，外界好奇遺產分配，她當年封口不多說，只表示：「我已和他（李江川）相約在淨土碰面」。

據《聯合新聞網》報導，外界常以為梅嫦芬是李江川第三任太太，但梅嫦芬表示，當年因為自己父親過世，沒心情談婚事，2011年初李江川曾提議要在民國100年登記結婚，認為別具意義，但被梅嫦芬拒絕，沒想到農曆新年期間李江川突然辭世，兩人成了有實無名的夫妻，梅嫦芬過了4、5年才走出喪夫之痛，坦言：「老公走後，我根本不敢過年」。

(中時新聞網)