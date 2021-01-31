美國總統拜登(Joe Biden)上任之初即簽署行政命令，保障跨性別者的各項權益，包括自由使用廁所與更衣室、自由參與學校體育賽事。後者引起部分女權人士的憤怒，在網路批評「拜登消除了女人」，媒體描述拜登「掀起一場TERF大戰」，TERFs是蔑稱那些「不支持跨性別的女權主義者」。

2018年，高中田徑「女將」易伍德(Andraya Yearwood)、米勒(Terry Miller)在康乃狄克州公開賽100公尺項目包辦前兩名，他們生理上是男人，但自我認定為女人而加入女性賽事。後來幾位家長告上法庭，法官還要求原告律師不得把跨性別者稱為「男性」，必須以他們自我認定的性別(女性)來稱呼。

拜登在競選總統時表示：「我保證，你們的(跨性別)女兒永遠不該被外界拒絕。」《紐約郵報》專欄批評，如果今天是拜登的孫女遇到這種事，她辛苦訓練幾年的成果被一個6呎4吋的彪形大漢奪走，「拜登會覺得這很公平？」美國田協要求跨性別參賽者必須通過荷爾蒙檢測，「但是拜登假裝沒看到男人在骨質密度、肌肉比率、肺活量的各項優勢，讓他們可以在學校女子競賽奪走獎牌、獎學金和學位。」

廁所只要有隔間，大部分的人不在乎隔壁是誰在使用，運動場則難以相提並論。一位家長說：「我女兒本來可以取得新英格蘭區的代表權，直到兩位跨性別男孩跳出來搶走前兩名。」她們的權益正因此受損。

(中時新聞網)