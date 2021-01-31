一名人妻在網路上抱怨擔任軍人的丈夫結婚5年來，只有結婚第1年有性行為，之後每次嘗試行房，對方就會陽痿，丈夫之後坦承下班前會自己手淫，讓她相當沮喪，她說沒有發現對方有出軌跡象，2人仍有許多話題、相處融洽，不希望因為「性」離開穩定的日子，直言「我不會想搞外遇，我目前只能自己來」。

該人妻在論壇《mobile01》發文表示，她今年29歲，與大10歲的軍人老公結婚5年，第1年時幾乎每天行房，但她抱怨對方第2年後就不再發生性行為，她曾懷疑過是否有外遇，但檢查手機沒發現異樣，每次她因為床事爭吵，對方就會試著行房，結果就陽痿，在她一再逼問之下，老公才坦承每天從軍中下班之前，都會自己手淫。

人妻表示結婚1年後，丈夫每次嘗試行房就會陽痿，讓她沮喪地說「我不會想搞外遇，我目前只能自己來」。（圖／翻攝自論壇《mobile01》）

該人妻說，即便2人性生活不美滿，但她和老公仍然有許多聊不完的話題，對方每天準時下班，假日也都與她相處一起，讓她相當沮喪，「我真的不知道原因是什麼，是我的身材嗎？可是我都沒嫌棄他沒肌肉了」她日前還帶丈夫到婦產科，假藉她要檢查生育，實際希望對方向醫生承認有性功能障礙，進而治療。

該人妻說，她只希望1個月有1次性行為就好，她很愛丈夫，不希望因為性，離開現在經濟穩定的日子，「我也不會想搞外遇，我目前只能自己來！真的好可憐！」許多網友則留言建議她，「原因百百種，先給老公來顆藍色小藥丸確認是否身體問題，沒問題的話那就是心理問題了」、「真的先去看醫生」、「如果生活因為性不開心，真的需要考慮離婚了」。

(中時新聞網)