上海的中聯航運公司與中船黃埔文沖船廠，本月29日簽訂2+2艘1,900箱（20呎）櫃貨櫃船訂造合約，在文沖船廠南沙廠區舉辦新造船簽約儀式。中聯航運主要經營兩岸航線、東南亞航線與印度、巴基斯坦航線。

廣州南沙開發區管委會副主任潘玉璋，廣州港集團副總經理宋小明，海南洋浦經濟開發區管委會港航首席運營官王堅敏，中船黃埔文沖船廠副總經理李晞，中聯航運董事長陳洪輝等，出席了簽約儀式。

新船訂造合約的簽訂，是中聯航運與中船黃埔文沖船廠在新造船方面的首次合作，也是中聯航運牽手中船重工，積極參與和服務粵港澳大灣區建設的實際行動。

中聯航運指出，本次訂造的是最新型的文沖1,900箱貨櫃船，船總長172米，寬27.5米，深14.6米，載重噸24,000噸。

該船型為節能環保型船舶，符合現行國際公約規范和船舶環保要求，也秉承了中聯航運「創造社會效益，做好環境保護」的企業使命。

中聯航運表示，通過此次新船訂造和船舶升級計畫，將繼續深耕亞洲近洋航線，努力為客戶和合作伙伴提供更高效、更穩定的航運服務。

中聯航運農曆年前的2月6日即將首航歐洲航線，陳洪輝透露，因為有直客，也是好朋友要運到歐洲的貨遇到困難，剛好公司有一艘2,700箱貨櫃船可以排出空檔，臨時決定跑歐洲一趟，至於後續是否再加1到2航次還要再看。他坦言，由於歐洲線現在多數是2萬箱大船在跑，市場高峰過後，2,700箱的小船是沒有競爭力的。

中聯海運歐洲線直航船將彎靠鹿特丹與漢堡港，在大陸除彎靠蛇口，鹽田和香港，上海，寧波和越南凱萊的出口貨物將安排在香港中轉上大船，服務可以覆蓋長三角和珠三角地區。

(工商 )