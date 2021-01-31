在中央流行疫情指揮中心鬆口「又一間醫院有院內感染」後，急診科醫師謝宗學呼籲，或許指揮中心可考慮公布「平鎮某醫院」院名，相信以國人的成熟度，應不至於把醫院貼上標籤，更能遏止傳得沸沸揚揚的假消息。

30日新增個案案908，確定於1月23日陪母親就診時，被案889傳染新冠肺炎。這家位在桃園市平鎮區的「某醫院」，被指揮中心證實出現「院內感染」；儘管就嚴謹的定義上仍模糊。

醫師謝宗學今天凌晨在臉書粉絲專頁「Dr.E小兒急診室日誌」表示，案908雖於1月26日被匡列後進行居家隔離，但他仍有2、3天的時間可在社區移動，暗示了兩個可能風險：1.第二間醫院內發生病毒傳播的風險、2.居家隔離前的社區傳播風險。

謝宗學強調，抗疫戰線已確定擴大，指揮中心不公布醫院名稱的用心雖能理解，但網路上各種謠言不斷，平鎮地區的醫院幾乎被點名一輪，導致人心惶惶。他建議指揮中心考慮公布第二間醫院名稱，「相信以台灣國民的成熟度，應不至於標籤化醫院、造成歧視。」

指揮中心發言人莊人祥昨表示，嚴謹的院內感染應是患者於住院期間得到感染，不過為謹慎起見，指揮中心放寬標準，「醫院環境中感染都列為院內感染」。

莊人祥說明，案908的Ct值20屬於高病毒量，至今沒有症狀，後續要觀察病毒量是否持續升高；另一方面，還要進一步調查案908自23日離開醫院至26日被匡列隔離，中間這幾天的足跡，再評估有無公布必要。

(中時新聞網)