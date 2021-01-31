已經結婚20年、在台積電擔任組長的一名人妻，接連被丈夫逮到疑似與台積電2名工程師車震、過夜，怒對2名工程師提告各求償200萬元，車震的A工程師罪證不足判免賠，帶人妻到租處過夜的B工程師辯稱，到家裡討論公司機密專案，但法官打臉表示，既然是機密，更應在公司談，認定2人有苟且行為，因而判B工程師需賠償人夫15萬元。

據「自由時報」報導，人夫去年3月某日晚間，看到A工程師與妻子的汽車在新竹世博公園停車場並排停放，上前敲打A工程師的車窗，看到妻子在車內，2人慌忙整理衣物；過不久，人夫又看到家裡有金山東街的停車繳費單，便趁妻子在外過夜之際，前往繳費單地點查看，果然發現妻子的車，經看公寓監視器畫面，確認妻子在B工程師住處過夜。

B工程師被告後辯稱，自己是製程工程師，人妻是製造部組長，2人公事上來往頻繁，私下也很熟，當時適逢公司專案遭遇瓶頸，2人為研擬達到公司產能需求，加上該專案具機密性，不適宜在公共場合討論，才會下班後與人妻在他的租屋處「討論公事」。

法官審理後認為，人夫並未拍到A工程師與妻子車震整理衣物，無法證明２人逾越正常男女社交之情；B工程師方面，發現人妻連續5天頻繁出入B工程師租屋處共處一室，停留時間有時接近翌日凌晨，甚至停留近14小時才離開，認為即使有一定機密程度，可於下班後留在公司討論，非必須到B工程師的租屋處討論。

此外，法官勘驗錄音檔案發現，A工程師曾向人妻提及「一方面要安慰你，一方面又怕B工程師懷疑我，我夾在中間真的是兩難」、「婚不離我還是人家的第三者」等，可見人妻與B工程師確有曖昧情愫，因而判決B工程師需賠償人夫15萬元，A工程師因事證不足判免賠。

(中時新聞網)