清爽個性的雙眼皮和浪漫撫媚的雙眼皮各有所好，除了外貌上的不同，就面相學來說，單眼皮、雙眼皮也能看出一個人的性格和命運。星座命理專家艾菲爾昨（31）日就在臉書上揭露眼皮子的奧秘，詳細分析各種眼皮的優缺點。

【單眼皮】

▍優點

１、遇到事情能從容不迫，保持冷靜，有條理的分析後加以解決問題。

２、較能控制自己的情緒，不會胡亂發脾氣。

３、在工作上細心認真，步步為營，總是按照計畫行事。

４、理財觀念強，懂得開源節流，不會亂花錢。

５、個性較穩定，喜歡一樣東西能持續很久，是一個很專一的人。

６、具有較強的韌性，遇到困難不會輕易被打倒，能勇敢、堅強面對。

７、邏輯性強，觀察力與集中力較佳，非常理性。

８、節儉、低調，不喜奢華；理財、守財能力好，生活越來越有品質。

▍缺點

１、內心敏感，太在意別人對自己的看法。

２、個性較內向，不擅長與人交流。

３、固執死腦筋，不太接受他人的建議與批評。

【雙眼皮】

▍優點

１、為人處事圓滑，做人大方豪爽，人緣極佳。

２、十分機靈，隨機應變的能力很強，遇到困難總是能化險為夷。

３、能說會道，天生靠嘴吃飯，推銷、業務能力是渾然天成。

４、交友廣闊、人脈濟濟，財路相對比較廣，財源來自四面八方。

５、賺的錢多，相對的消費能力也比較強，出手大方。

６、積極、有衝勁，做事喜歡主動出擊，攻其不備。

７、自信心強，喜歡大膽嘗試新鮮事物，對每件事都抱持著新鮮感。

８、個性外向，敢做敢當，面對喜歡的人也能勇於追求。

▍缺點

１、面對感情容易玻璃心，且易招惹爛桃花。

２、個性衝動，容易為自己招惹麻煩。

３、感情不穩定，容易見一個愛一個。

【內雙眼皮】

▍優缺點

１、結合了單眼皮與雙眼皮的優點。

２、有著單眼皮人的韌性、也擁有雙眼皮人的開朗大方。

３、開得起玩笑，與任何人都能做朋友。

【一單一雙】

▍優缺點

１、感情較為豐富，具有同情心。

２、防衛心較重，不會讓人看出內在情緒。

３、在外與人相處圓融，不會與人正面衝突。

４、私下會與熟識的人抱怨、發牢騷。

(中時新聞網)